Cierra una de las cadenas de comida rápida más famosas: más de 200 restaurantes dejarán de operar

La icónica cadena de hamburguesas Wendy’s, reconocida por su logo de la niña pelirroja y su rivalidad histórica con McDonald’s y Burger King, atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su fundación. La empresa confirmó que cerrará entre 200 y 350 locales en todo Estados Unidos como parte de un plan de reestructuración estratégica que se pondrá en marcha a fines de 2025.