Un clásico renovado: McDonald’s trae a Tucumán la nueva McCrispy Chicken Legend

La marca sorprende nuevamente a sus fans, esta vez con un delicioso sabor de pollo y la icónica salsa CBO. Una explosión de sabor que ya se puede probar en todos los locales de Tucumán y el país.

Hace 42 Min

Vuelve un ícono del sabor. McDonald’s suma una nueva propuesta a su menú en Argentina y sorprende a los fanáticos del pollo con la llegada de la McCrispy Chicken Legend, una hamburguesa que combina ingredientes de calidad nacional con todo el sabor que los consumidores recuerdan y aman. Con este lanzamiento, la marca vuelve a poner en el centro a uno de los sabores más pedidos por sus clientes, la salsa CBO.

El nuevo producto está elaborado con pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y la icónica salsa CBO, todo con pan de papa. La McCrispy Chicken Legend retoma el espíritu de un clásico que marcó a toda una generación de consumidores, reinterpretado ahora con un perfil más fresco y moderno, pensado para las nuevas audiencias que buscan experiencias de sabor intensas, pero también auténticas.

Además de su propuesta gastronómica, el nuevo combo de McDonald’s refleja el compromiso de la marca con la calidad y la producción local, ya que está elaborada con materias primas cuidadosamente seleccionadas y con el respaldo de procesos certificados que garantizan sabor, seguridad y frescura en cada bocado. Cada alimento responde a los más altos estándares, acompañando la estrategia de la compañía de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

“Con ingredientes muy cuidados de nuestro campo argentino, creamos la McCrispy Chicken Legend. Es un clásico que renovamos y que sabemos que va a conquistar el corazón de muchos fanáticos. Pensamos en un sabor mítico, pero renovado, que muchos recuerdan con cariño y que otros van a poder probar por primera vez. Con la calidad que siempre nos distingue, este producto fue ideado escuchando a nuestros clientes, combinando tradición e innovación”, explicó Mercedes Paz, operadora de la marca en Tucumán.

McCrispy Chicken Legend estará disponible en todos los locales de McDonald’s de Tucumán y del país a partir del 30 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el rol de la marca como líder en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.

Altos estándares de calidad 

Con este nuevo combo, McDonald’s sigue reforzando el compromiso con la excelencia en cada bocado. “Trabajamos junto a proveedores locales que priorizan la calidad en cada paso, desde el origen de los ingredientes hasta que la hamburguesa llega a la mesa. De esta manera, aseguramos a nuestros clientes una experiencia deliciosa y confiable en cada bocado”, agregó Mercedes Paz. 

En el canal de YouTube de la marca pueden conocer más sobre el origen y calidad de los alimentos: papas, vegetales, carnes y lácteos, que se utilizan para preparar cada combo irresistible de McDonald’s.

