Qué dice el decreto por el que se dio de baja a los dos jefes de la Unidad Regional Norte

“Conductas incompatibles con la función policial…que afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución policial”. Eso es lo que se aduce, en el decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad de la provincia para dar de baja al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte (URN), comisario general Gustavo Beltrán, y comisario mayor Sergio Juárez, respectivamente, involucrados en el escándalo por el presunto reclutamiento de presos y de policías en la construcción de una vivienda en El Cadillal.