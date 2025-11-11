Qué dice el decreto por el que se dio de baja a los dos jefes de la Unidad Regional Norte

“Conductas incompatibles con la función policial…que afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución policial”. Eso es lo que se aduce, en el decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad de la provincia para dar de baja al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte (URN), comisario general Gustavo Beltrán, y comisario mayor Sergio Juárez, respectivamente, involucrados en el escándalo por el presunto reclutamiento de presos y de policías en la construcción de una vivienda en El Cadillal.
La norma, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo, y por el ministro Eugenio Agüero Gamboa, sostiene que, “del análisis de la prueba producida, surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes”. En los considerandos del decreto se establece, además, que por esas acciones “resulta aplicable la sanción de baja la cual constituye la respuesta adecuada frente a la gravedad de los hechos verificados”. "Había que tomar una decisión inmediata", indicó el gobernador.
Asimismo, el Poder Ejecutivo “pone en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno las actuaciones e informes producidos a los fines de su intervención”.