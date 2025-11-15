¿Tu cabello necesita proteína?: identifica la necesidad y actúa correctamente

Cómo identificar si tu cabello necesita proteína

El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína que representa el 95% de su composición. Al igual que en la nutrición, las proteínas son fundamentales para la salud capilar. Estas moléculas esenciales tienen la capacidad de reparar y fortalecer la estructura del cabello, especialmente vulnerable a los daños causados por factores ambientales y el uso de productos agresivos.