Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

El aumento salarial del 2,7% se aplicará de manera no acumulativa y escalonada, tomando como referencia los valores de septiembre de 2025. La suba se divide en dos etapas claras. En primer lugar, se aplicará un incremento del 1,5% sobre el salario de septiembre, que impactará en los haberes de noviembre de 2025. Posteriormente, un tramo adicional del 1,2% se sumará al cálculo para los salarios de diciembre.