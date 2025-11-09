Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que impactará directamente en los salarios de las empleadas domésticas. El entendimiento establece un incremento total del 2,7% sobre las remuneraciones mínimas, distribuyéndose en dos tramos entre los meses de noviembre y diciembre del 2025.
Además, se dispuso el otorgamiento de un bono por única vez de $14.000. Esta negociación busca recomponer el poder adquisitivo de las empleadas domésticas frente al contexto económico, cerrando el año con una actualización de sus haberes.
El aumento salarial del 2,7% se aplicará de manera no acumulativa y escalonada, tomando como referencia los valores de septiembre de 2025. La suba se divide en dos etapas claras. En primer lugar, se aplicará un incremento del 1,5% sobre el salario de septiembre, que impactará en los haberes de noviembre de 2025. Posteriormente, un tramo adicional del 1,2% se sumará al cálculo para los salarios de diciembre.
Este incremento aplica tanto a las categorías con retiro como a las sin retiro, y alcanza a todas las trabajadoras registradas bajo las distintas modalidades de prestación de servicios, ya sea por hora o mensual.
Con la aplicación de estos nuevos porcentajes, los sueldos mínimos para cada categoría y modalidad quedarán actualizados, aunque se espera la difusión oficial -a través del Boletín Oficial- de las nuevas tablas para conocer los valores exactos por hora y mensuales de categorías como "Personal para tareas generales", "Asistencia y cuidado de personas" y "Supervisor/a".
El nuevo acuerdo de empleadas domésticas debería pagarse de la siguiente manera a partir de noviembre:
Supervisores con retiro: $3.734,85 la hora y $465.904,33 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.090,52 y $518.965,42
Personal para tareas específicas con retiro: $3.535,81 la hora y $432.851,44 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $3.876,43 y $481.837,13
Caseros: $3.340,11 y $422.316,42
Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3.340,11 y el mes trabajado $422.316,42
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.734,77 y $470.627,40
Personal para tareas generales con retiro: $3.094,72 y $379.784,93
Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 y $422.316,42