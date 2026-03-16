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Elecciones municipales en Francia: avanza la ultraderecha
Jordan Bardella Jordan Bardella
Hace 4 Hs

La extrema derecha encabezaba la primera vuelta de los comicios municipales en varias ciudades del sur de Francia, según las primeras estimaciones, unas elecciones que podrían ver París girar a la derecha tras 25 años de alcaldes de izquierda.

Aunque estos comicios suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la elección presidencial de 2027.

El eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera los sondeos de la presidencial, a la que ya no puede presentarse el centroderechista Emmanuel Macron ni la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, inhabilitada judicialmente hasta ahora. “El cambio no espera a 2027. Comienza el próximo domingo”, aseguró ayer Bardella, tras llamar a votar en la segunda vuelta por “alcaldes profundamente patriotas que serán la voz de la alternancia y la recuperación”.

En el sur de Francia, los alcaldes de su partido Agrupación Nacional en Perpiñán, Louis Aliot, y en Fréjus, David Rachline, fueron reelegidos en primera vuelta, según las primeras estimaciones.

De cara a 2027

El partido de Marine Le Pen podría ganar otras ciudades mediterráneas como Tolón o Nimes, al encabezar el escrutinio de primera vuelta. Un buen resultado reforzaría al partido de Le Pen de cara a 2027. Las legislativas anticipadas de 2024, que causaron una profunda crisis política en Francia, lo confirmaron como uno de los tres principales bloques políticos, junto a la izquierda y la centroderecha.

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Casi 49 millones de personas estaban llamadas a las urnas en estos comicios, que, según Marta Lorimer, profesora en la Universidad de Cardiff, son seguidos en la Unión Europea para medir “en qué punto está Francia a un año de unas elecciones cruciales para el futuro de Europa”.

Una de las primeras sorpresas fue la participación. Entre el 56% y el 58,5% de electores acudieron a las urnas en la primera vuelta, una de las más bajas desde mediados del siglo XX sólo por delante de la de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

Temas FranciaEmmanuel MacronMarine Le Pen
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