Elecciones municipales en Francia: avanza la ultraderecha

El eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera los sondeos de la presidencial, a la que ya no puede presentarse el centroderechista Emmanuel Macron ni la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, inhabilitada judicialmente hasta ahora. “El cambio no espera a 2027. Comienza el próximo domingo”, aseguró ayer Bardella, tras llamar a votar en la segunda vuelta por “alcaldes profundamente patriotas que serán la voz de la alternancia y la recuperación”.