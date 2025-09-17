Polémica: cuatro detenidos por proyectar imágenes de Trump y Epstein sobre el castillo de Windsor

Activistas proyectaron anoche imágenes de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor. Tras el hecho, cuatro personas fueron detenidas bajo sospecha de “comunicaciones maliciosas”.
“Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor. Nuestros agentes respondieron rápidamente para detener la proyección y cuatro personas han sido arrestadas”, señaló la superintendente de la fuerza policial, Felicity Parker.
La acción fue realizada por la agrupación británica "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros"), que logró proyectar durante varios minutos un video sobre una de las torres de la residencia real, ubicada al oeste de Londres. Posteriormente, publicaron el material en su perfil de Instagram con el mensaje: “Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor”.
Entre las imágenes proyectadas se incluían la foto policial de Trump tomada durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein, quien falleció en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual. También se mostró un video de ambos bailando juntos.
Trump mantuvo durante mucho tiempo una amistad cercana con Epstein, hasta que rompieron relaciones años atrás.
