Dónde ver la serie sobre Yiya Murano y qué revela sobre uno de los casos más impactantes de Argentina

A 46 años de los asesinatos de Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini, la historia vuelve a estar en pantalla. El caso regresa no solo con esta serie, sino también con una película y un documental que acompaña el lanzamiento de la ficción. Esta visibilidad permite revivir uno de los crímenes más notorios del país.