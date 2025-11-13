Dónde ver la serie sobre Yiya Murano y qué revela sobre uno de los casos más impactantes de Argentina

La nueva serie, Yiya, que narra la historia de Yiya Murano, recordada como la primera asesina serial argentina, está cada vez más cerca de su estreno. La ficción muestra un elenco encabezado por Cristina Banegas, Julieta Zylberberg y Pablo Rago, junto a otros actores que darán vida a los personajes vinculados a la trama. Esta producción busca revisitar uno de los casos policiales más impactantes de la historia del país.
El proyecto se realizó en conjunto con Kuarzo e Idealismo Contenido. La serie promete combinar drama y suspenso en su narrativa. Dicha producción ofrecerá una mirada profunda a la historia de Yiya Murano.
Todo sobre la nueva serie sobre Yiya Murano: ¿cuándo se estrena y donde verla?
La dirección está a cargo de Mariano Hueter, con guion de Marcos Carnevale y producción de Martín Kweller. La producción ejecutiva la realiza Maru Mosca. La serie buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que marcó un antes y un después en la historia criminal argentina.
La serie se estrena el jueves 13 de noviembre y estará disponible para ver en Flow. Estará compuesta por cinco episodios, concebidos con una narrativa ágil que busca sostener la tensión. Cada capítulo recorrerá distintos momentos clave del caso, combinando recursos de ficción con una minuciosa reconstrucción de los hechos.
Yiya Murano, la historia de la "envenenadora de Monserrat"
A 46 años de los asesinatos de Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini, la historia vuelve a estar en pantalla. El caso regresa no solo con esta serie, sino también con una película y un documental que acompaña el lanzamiento de la ficción. Esta visibilidad permite revivir uno de los crímenes más notorios del país.
La propuesta se completará con un especial en formato documental, que se estrenará en simultáneo. Dicho documental ofrecerá una mirada más profunda sobre la figura de Yiya Murano. El material examinará el impacto que tuvieron sus crímenes en la sociedad argentina.