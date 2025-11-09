Ricardo y el "Chino" Darín colaboran con Netflix en una serie prometedora: Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi y el tango

Netflix vuelve a apostar por el talento local con una serie argentina que promete generar conversación. La plataforma reunió a tres de los nombres más importantes del cine nacional: Chino Darín, Ricardo Darín y Sebastián Borensztein.
La combinación entre la potencia de estos artistas y una historia con peso histórico convierte a este proyecto en uno de los más ambiciosos de los últimos tiempos. La serie ofrece una mirada profunda sobre un tema relevante.
De qué trata la nueva serie de Netflix con Ricardo Darín y el Chino Darín
La miniserie de cinco episodios narra la historia de "El Ruso", un cantante de tango con raíces judías. Un falso cazatalentos lo engaña y lo lleva durante la Segunda Guerra Mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral. Lejos de su tierra, el protagonista descubre la manipulación y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados.
Con el tiempo, el cantante llega a creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar en la música: salvar al mundo. La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de "El Ruso", en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.
Sebastián Borensztein expresó su emoción por el arranque de esta serie, un proyecto en el que trabaja desde hace diez años. Lo considera el más desafiante de su carrera, dada la escala de la producción y la complejidad narrativa. Borensztein agradece el apoyo y la confianza de Netflix, plataforma que le dio libertad creativa total para contar esta historia y le permitió reunir un equipo extraordinario, con Chino Darín como protagonista. Su personaje representa un gran reto actoral para el cual el actor se prepara intensamente desde hace muchos meses.
La participación creativa de Ricardo Darín en la nueva serie de Netflix
Como productor ejecutivo, Ricardo Darín cumple un rol clave. Desde Kenya Films, la productora que comparte con su hijo, acompaña la visión de Borensztein y apuesta por un producto con identidad argentina, pero con vocación universal. Su compromiso con este proyecto trasciende lo profesional.
El actor impulsa una búsqueda personal por seguir contando historias profundas y humanas, alejadas del entretenimiento superficial. La combinación entre su experiencia y la frescura de nuevas generaciones de actores y técnicos genera una sinergia que Netflix valora especialmente.