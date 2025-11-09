Ricardo y el "Chino" Darín colaboran con Netflix en una serie prometedora: Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi y el tango

Sebastián Borensztein expresó su emoción por el arranque de esta serie, un proyecto en el que trabaja desde hace diez años. Lo considera el más desafiante de su carrera, dada la escala de la producción y la complejidad narrativa. Borensztein agradece el apoyo y la confianza de Netflix, plataforma que le dio libertad creativa total para contar esta historia y le permitió reunir un equipo extraordinario, con Chino Darín como protagonista. Su personaje representa un gran reto actoral para el cual el actor se prepara intensamente desde hace muchos meses.