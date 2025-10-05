La “envenenadora de Monserrat” se despide esta noche

Su caso conmocionó la sociedad argentina cuando terminaba la década del 70. Una mujer de clase media alta, que rondaba los 50 años, fue condenada por el crimen de Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, Nilda Adelina Gamba y Lelia Elida Formisano de Ayala y pasó a la historia como la “envenenadora de Monserrat”, ya que se valía de masas de crema con cianuro para matarlas y así evitar pagarles las fuertes deudas que mantenía con ellas.

Transformada en personaje, su historia llegó a la televisión y fue entrevistada numerosas veces; incluso visitó la mesa de Mirtha Legrand, adonde llevó sus dulces. Se llamaba María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, pero siempre usaba su apodo, que le da nombre a “Yiya, el musical”, la comedia negra en formato de revista porteña con guión de Osvaldo Bazán y música de Ale Sergi que tendrá su última función esta noche a las 20 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), en lo que es -además- la despedida del Septiembre Musical. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.

Protagonizada y dirigida por Diego Ledezma, el elenco tucumano está conformado además por Manuel Villarrubia, Sebastián Bulacio, Fátima Biñon, Emilse Villalba, Ana Carina Morales Estrada y Mariano Valdez, junto a un ensamble musical en vivo conducido por Coco Zamora.

Otra propuesta de cierre del Septiembre Musical tendrá lugar en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal, donde con entrada libre y gratuita, desde las 19 habrá un tributo a Andrés Calamaro a cargo de la banda tucumana El Calamardo, integrada por Caeto Veliz, Walter Díaz, Luis Reyven y Raúl Ruiz Braga.