Más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento abierto de la Selección previo al partido contra Angola

El equipo de Lionel Scaloni convocó una multitud en el estadio Martínez Valero, en Elche, donde los campeones del mundo realizaron una práctica con fuerte presencia de hinchas.

Hace 1 Hs

La Selección volvió a demostrar su magnetismo global con un entrenamiento abierto que reunió a más de 20.000 personas en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche. La práctica, organizada en la antesala del amistoso frente a Angola, se convirtió en un acontecimiento multitudinario que reafirmó el impacto internacional del equipo de Lionel Scaloni.

Desde el comienzo, el ambiente en el estadio español fue festivo. Banderas albicelestes, canciones y una fuerte presencia de hinchas crearon un marco digno de los campeones del mundo. El protagonista absoluto fue Lionel Messi, ovacionado desde el primer minuto y buscado por todos los presentes. Antes del inicio de la actividad, recibió un reconocimiento especial: Cristian Bragarnik, accionista del Elche, le entregó una camiseta del club con el número 10, gesto celebrado con una gran ovación.

La jornada se desarrolló después de la tercera sesión de preparación en tierras españolas. En primera instancia, el plantel realizó trabajos de fuerza y activación en el gimnasio del Fincas Resort bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín. Luego, el grupo se trasladó al campo de juego para completar una rutina que combinó ejercicios de elongación, coordinación y movimientos tácticos.

Durante unos 15 minutos, Scaloni dispuso ensayos de 11 contra 11, con foco en dos aspectos claves: la salida prolija desde el fondo y la circulación rápida de la pelota. Más tarde, el cuerpo técnico trabajó jugadas con pelota parada, tanto ofensivas como defensivas, antes de cerrar la jornada con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

El amistoso frente a Angola será la última prueba de la “Scaloneta” previo al sorteo del Mundial 2026. La masiva asistencia en Elche dejó en claro que, sin importar el lugar ni el contexto, la Selección Argentina continúa despertando pasión y movilizando multitudes en todo el mundo.

Temas EspañaLionel MessiSelección Argentina de fútbolAngolaLionel ScaloniChristian Bragarnik
