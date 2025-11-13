Más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento abierto de la Selección previo al partido contra Angola

Desde el comienzo, el ambiente en el estadio español fue festivo. Banderas albicelestes, canciones y una fuerte presencia de hinchas crearon un marco digno de los campeones del mundo. El protagonista absoluto fue Lionel Messi, ovacionado desde el primer minuto y buscado por todos los presentes. Antes del inicio de la actividad, recibió un reconocimiento especial: Cristian Bragarnik, accionista del Elche, le entregó una camiseta del club con el número 10, gesto celebrado con una gran ovación.