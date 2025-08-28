Locura por Messi: se agotaron todas las entradas de la Selección Argentina para el duelo con Venezuela

La Selección Argentina disputará su último partido como local en las Eliminatorias ante Venezuela y la expectativa fue inmediata: en menos de cuatro horas se agotaron todas las entradas. El duelo será el jueves 4 de septiembre en el Monumental y podría marcar la última vez de Lionel Messi jugando oficialmente en el país con la camiseta albiceleste.
Como suele suceder, las populares se agotaron primero, seguidas de las plateas. El sistema de venta online colapsó por la gran demanda, pero rápidamente se informó que no quedaba disponibilidad en ningún sector.
La organización detalló cómo retirar los tickets. El canje se hará en boleterías del estadio desde el sábado 30 de agosto hasta el miércoles 3 de septiembre, en horarios específicos. El día del partido, las puertas se abrirán a las 16.30, cuatro horas antes del inicio.
El encuentro estará marcado también por una sanción de la FIFA a la AFA por los cánticos discriminatorios en el partido frente a Colombia. Por ello, la tribuna Centenario Baja será ocupada exclusivamente por niños de clubes y ONG, mientras que en la Centenario Alta se desplegará una bandera especial de concientización.
Los precios llamaron la atención: la popular costó 90 mil pesos, la platea más económica 158 mil y las más exclusivas superaron los 450 mil. Los menores pagaron un valor reducido y las personas con discapacidad debieron registrarse previamente en la web para acceder a sus entradas.
Una noche con aroma a despedida
La gran atracción será ver a Messi por última vez en un partido oficial en la Argentina. Con ese condimento, el Monumental se prepara para vivir un clima único en una fecha que ya es histórica por la devoción de los hinchas.