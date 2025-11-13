Secciones
SociedadSalud

¿Panza hinchada? Así podés aliviar este malestar de forma natural con cinco alimentos

La hinchazón abdominal es una molestia común que puede deberse a una mala digestión o a comidas copiosas. Conocé qué cinco alimentos ayudan a reducir la pesadez y mejorar el bienestar de forma natural.

¿Panza hinchada? Así podés aliviar este malestar de forma natural con cinco alimentos ¿Panza hinchada? Así podés aliviar este malestar de forma natural con cinco alimentos
Hace 2 Hs

La sensación de tener el abdomen hinchado o pesado es un malestar muy frecuente, sobre todo después de comidas abundantes o ricas en grasas. También puede deberse a una mala digestión, acumulación de gases o incluso a ciertos hábitos alimenticios poco saludables. Aunque suele ser pasajera, esta incomodidad puede afectar el bienestar diario.

Los especialistas coinciden en que una alimentación equilibrada es clave para prevenir y aliviar la distensión abdominal. Según la dietista Ana Ruiz Vargas, del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, “mantener una dieta rica en fibra, frutas y verduras, y evitar los excesos, es fundamental para mejorar la digestión y reducir la inflamación”.

A continuación, algunos alimentos que ayudan a deshinchar el abdomen de forma natural:

1. Semillas de lino

Son ricas en ácidos grasos omega 3, fibra y antioxidantes. Favorecen el tránsito intestinal y ayudan a reducir la retención de líquidos, contribuyendo a una digestión más ligera.

2. Frutos rojos

Contienen antioxidantes como las antocianinas y el resveratrol, que ayudan a combatir la inflamación y a eliminar líquidos acumulados. Además, aportan fibra y vitamina C.

3. Palta

Este fruto aporta grasas saludables con efecto antiinflamatorio. Además, su contenido en potasio ayuda a equilibrar los líquidos del cuerpo, reduciendo la sensación de hinchazón.

4. Banana

Gracias a su alto contenido de potasio y fibra insoluble, la banana mejora el tránsito intestinal y combate la retención de líquidos. Es ideal para acompañar desayunos o meriendas.

5. Kiwi

Contiene una enzima llamada actidina, que favorece la digestión de las proteínas. Es una excelente opción para quienes sufren de digestiones pesadas o lentas.

Por el contrario, los expertos recomiendan evitar alimentos con exceso de azúcar, grasas saturadas y sal, así como las bebidas gaseosas, el alcohol y los productos muy picantes o ácidos, que pueden agravar la hinchazón.

Finalmente, se aconseja comer despacio, reducir la cantidad de líquidos durante las comidas y descansar unos minutos después de comer. Pequeños cambios en la rutina alimentaria pueden marcar una gran diferencia en la digestión y el bienestar general.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos son los múltiples riesgos de usar caldos en tus comidas, según una nutricionista

Estos son los múltiples riesgos de usar caldos en tus comidas, según una nutricionista

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios