¿Panza hinchada? Así podés aliviar este malestar de forma natural con cinco alimentos

Los especialistas coinciden en que una alimentación equilibrada es clave para prevenir y aliviar la distensión abdominal. Según la dietista Ana Ruiz Vargas, del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, “mantener una dieta rica en fibra, frutas y verduras, y evitar los excesos, es fundamental para mejorar la digestión y reducir la inflamación”.