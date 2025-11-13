Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

A casi seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, los ocho jóvenes condenados por el crimen cumplen sus penas en distintas unidades penitenciarias bonaerenses. Algunos fueron separados por razones de seguridad o salud mental, mientras otros intentan mantener rutinas que incluyen estudios, talleres y actividades recreativas.