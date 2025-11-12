Jaldo se reúne con Santilli en la Casa Rosada: "Voy a ir a escuchar cuáles son las propuestas del Gobierno nacional"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que este jueves, a las 17, se reunirá con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. “Voy a reunirme con el ministro, como lo está haciendo con la mayoría de las provincias. Lo que tengo que destacar primero es que el Gobierno nacional se dio cuenta que tiene que dialogar, porque no se puede gobernar Argentina sin un diálogo. Está bien que se dialogue con los diputados, con los senadores y fundamentalmente que dialogue con quienes tenemos la responsabilidad de gobernar las provincias”, dijo el mandatario luego de tomarle juramento al nuevo intendente de Alberdi, Bruno Romano.