Qué fue lo último que le dijo Fernando Báez Sosa a su mamá antes de viajar a Villa Gesell

En el estreno de la serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, Graciela Sosa volvió a poner en palabras uno de los recuerdos más dolorosos de su vida: la última conversación que tuvo con su hijo antes de que viajara a Villa Gesell junto a sus amigos.
“Me dijo que quería ir de vacaciones con los chicos, que sería lo último que harían juntos antes de que cada uno siguiera su camino”, relató Graciela con la voz quebrada, recordando aquella charla cotidiana que, sin saberlo, sería la última.
Fernando, de 18 años, había terminado el colegio y esperaba con entusiasmo ese viaje como un cierre de etapa. Era un plan que habían compartido desde hacía meses y que simbolizaba el paso a una nueva vida: la universidad, la adultez, los sueños por cumplir. Según contó su madre, él estaba decidido a estudiar Derecho porque quería “defender a quienes no tienen voz”.
El relato de Graciela, cargado de emoción, forma parte de los testimonios más conmovedores del documental, que repasa los momentos previos y posteriores al crimen ocurrido frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell, en enero de 2020.
“Lo vi tan feliz, tan lleno de proyectos… Nunca imaginé que esa sería la última vez que lo abrazaría”, dice la mujer, que desde entonces se convirtió junto a su esposo, Silvino, en un símbolo de lucha y pedido de justicia.
La producción, disponible en plataformas de streaming, reconstruye el caso que conmovió al país a través de grabaciones inéditas, entrevistas y relatos íntimos que buscan mantener viva la memoria de Fernando y el reclamo de una sociedad que aún no encuentra consuelo.