Apple apuesta por la moda y lanza una costosa funda para proteger al iPhone

Apple acaba de lanzar, en asociación con ISSEY MIYAKE, el iPhone Pocket, un curioso bolso tejido en 3D que permite llevar al teléfono colgado, con llamativos colores y un diseño sin dudas novedoso. Inspirado en el concepto “un trozo de tela”, este accesorio se adapta a cualquier iPhone y permite a los usuarios lucir su dispositivo, según la compañía, con estilo y total versatilidad, transformándolo en un verdadero objeto de moda de lujo.
Además del diseño, lo que llamó la atención de los fanáticos de Apple fue el precio de su nuevo producto: 150 o 230 dólares por un estuche tejido. En pesos, a cambio actual, el producto rondaría los $300.000 en Argentina, sin contar impuestos de exportación.
Según Apple, el iPhone Pocket funciona como un “bolsillo adicional” que trasciende la simple funda, para convertirse en una pieza de moda funcional y colorida. La idea es no esconder el teléfono, sino mostrarlo -y destacarlo con colores fluo- puesto como una extensión del estilo de cada persona. Este accesorio no solo aloja al teléfono, sino que se expande para guardar otros objetos cotidianos, como anteojos o auriculares.
La disponibilidad del iPhone Pocket arranca este viernes 14 de noviembre en tiendas Apple Store seleccionadas y en el sitio web de la empresa en varios países clave de la moda y el comercio global, como Japón, Estados Unidos, Francia e Italia, lo que subraya su carácter de edición limitada y objeto de colección.
Por qué la nueva funda del iPhone está asociada con Issey Miyake
El nuevo objeto de Apple es un homenaje al reconocido diseñador japonés Issey Miyake. Fallecido en 2022, este artista oriental fue un diseñador legendario que, a través de su estudio, transformó la moda al fusionar la artesanía tradicional de Japón con una visión futurista de la tecnología textil. Se hizo mundialmente conocido por su técnica de plisados inconfundibles, que dan a la ropa una forma arquitectónica y una funcionalidad inédita.
Además, Miyake siempre estuvo asociado con Apple. Fue famoso por haber creado las poleras que habitualmente vestía Steve Jobs, el famoso cofundador de Apple. De hecho, Jobs era un gran admirador del diseñador japonés, no solo por su estilo, sino por su visión futurista y minimalista de los objetos.