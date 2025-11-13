Apple apuesta por la moda y lanza una costosa funda para proteger al iPhone

Por qué la nueva funda del iPhone está asociada con Issey Miyake

El nuevo objeto de Apple es un homenaje al reconocido diseñador japonés Issey Miyake. Fallecido en 2022, este artista oriental fue un diseñador legendario que, a través de su estudio, transformó la moda al fusionar la artesanía tradicional de Japón con una visión futurista de la tecnología textil. Se hizo mundialmente conocido por su técnica de plisados inconfundibles, que dan a la ropa una forma arquitectónica y una funcionalidad inédita.