La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Esta receta de pan es ideal para el desayuno, siendo un reemplazo más saludable del tradicional pan blanco

Hace 2 Hs

El pan es uno de los componentes fundamentales del desayuno de los argentinos. Entre las medialunas y el mate, este producto es parte de los menús más repetidos en el día a día. Unas tostadas con una pincelada de dulce de leche en la superficie son el símbolo culinario de los desayunos fáciles, rápidos y asequibles en nuestro país. Sin embargo, en el último tiempo, las advertencias sobre el pan blanco como una comida poco saludable han desalentado este tipo de desayunos, al menos que preparemos esta versión rápida y saludable de este producto.

La receta más saludable de pan para el desayuno: sin harinas, bajo en gluten y alto en proteínas

El pan blanco, a pesar de ser una de las principales elecciones en el desayuno, ha abierto amplios debates sobre su consumo diario en el ámbito científico y esto se debe a su bajo valor nutricional. Uno de sus principales componentes es la harina refinada, la cual se obtiene al eliminar la mayoría de las partes del salvado de trigo y del germen, dejando el endospermo, que luego es molido. Este proceso de refinamiento resulta en una harina de color claro, pero también elimina muchos nutrientes esenciales presentes en el grano entero.

¿Cómo preparar el pan integral más fácil con tan solo cinco ingredientes?

La baja calidad nutricional del pan blanco ha advertido a los especialistas sobre las consecuencias para la salud que tiene su consumo diario. Un análisis más amplio asocia la ingesta de granos refinados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad. Otras consecuencias se han asociado al consumo del pan blanco como el aumento del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo.

Sin embargo, puede resultar un tanto difícil eliminar por completo este alimento de nuestra dieta. Así es que podemos optar por opciones de esta preparación más saludables, como es el caso de esta sencilla receta de pan integral en muy pocos pasos. Con tan solo cinco ingredientes y sin la necesidad de amasarlo, este pan está listo en pocos minutos, para hacer de nuestro desayuno uno más saludable.

Ingredientes

- 4 tazas de harina integral (520 g)

- 1 paquete de levadura instantánea (2 ¼ cucharaditas)

- ½ cucharadita de sal

- 2 cucharaditas de miel

- 2 tazas de agua tibia (480 ml)

Elaboración

1. Añadimos la harina a un bol con la levadura y la sal y mezclamos todo.

2. Disolvemos la miel en el agua tibia y luego agregamos esta preparación a los ingredientes secos.

3. Mezclamos (no amasamos) hasta obtener una masa pegajosa y bien combinada.

4. Transferimos la masa a un molde para pan engrasado. También podemos forrar el fondo con papel manteca si creemos que existe la posibilidad de que se pegue.

5. Tapamos y dejamos reposar durante 20 minutos.

6. Mientras la masa sube, precalentamos el horno a 200°C.

7. Pasado el tiempo, cuando la masa se haya levado, horneamos durante 40 minutos y ¡listo! así de fácil tenemos una preparación perfecta para el desayuno.  

