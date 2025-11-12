Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que 10 provincias de nuestro país, así como las Islas Malvinas, se encuentran bajo alerta nivel amarillo por tormentas y vientos severos, fenómenos que podrían causar daño e interrumpir la regularidad de las actividades cotidianas.
Tanto el noreste como el sur del país se verán afectados por distintos fenómenos que afectarán las actividades diarias. A partir de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) para asegurar las vidas y preservar la propiedad ante amenazas meteorológicas, señalaron que parte este de Jujuy, gran parte de Formosa y Chaco, una porción de Santiago del Estero y Córdoba, el norte de Santa Fe, y toda la extensión de Corrientes y Misiones se verán afectadas por tormentas severas.
Mientras que en el sur del país, gran parte de Santa Cruz, la totalidad de Tierra del Fuego así como también las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta por vientos intensos.
Alerta amarilla por tormentas y vientos
En el caso de las tormentas, estas llegarían al mediodía y la tarde de hoy en el norte del país. Según el SMN la intensidad de las lluvias y las tormentas sería variada, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", señalaron desde la entidad climática.
Respecto a los vientos que afectarán el sur, estos también se instalarían al mediodía y la tarde donde el área se verá amenazada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
Para proteger la vida y los bienes de quienes habitan en estos territorios, el SMN difundió las siguientes recomendaciones:
Alerta por tormentas:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos:
1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
2 - Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
4- Tené precaución al conducir.