Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Alerta amarilla por tormentas y vientos

En el caso de las tormentas, estas llegarían al mediodía y la tarde de hoy en el norte del país. Según el SMN la intensidad de las lluvias y las tormentas sería variada, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", señalaron desde la entidad climática.