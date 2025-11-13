Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Desafuero

Luego de ser un “súperministro K”, en 2015 De Vido asumió como diputado nacional por el Frente para la Victoria, hasta que en 2017 el Congreso de la Nación Argentina aprobó su desafuero y la suspensión de sus funciones como legislador debido a su procesamiento en causas de corrupción. Luego quedó detenido preventivamente por una causa de corrupción por el fraude contra el Estado de $ 265 millones de la mina de carbón de Río Turbio. Está procesado y es investigado en diversas causas por corrupción pero hasta el momento dos de ellas sola han llegado a juicio. El 10 de octubre de 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida en la causa del accidente ferroviario de Once ocurrido el 22 de febrero de 2012, donde 52 personas perdieron la vida y otras 700 resultaron heridas.