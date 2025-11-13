Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, se produjo cuando una formación del tren Sarmiento no logró frenar al llegar a la estación terminal de Once, y chocó contra los paragolpes. La confirmación de la condena a De Vido marca un punto clave en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares, quienes durante años han reclamado que se establezcan las responsabilidades por la negligencia y corrupción que contribuyeron a la tragedia.