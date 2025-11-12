Una policía mató a tiros a su expareja tras una discusión: investigan si actuó en legítima defensa

Un violento episodio conmocionó al barrio porteño de Caballito este miércoles a la madrugada, cuando una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a tiros a su expareja tras una discusión en su departamento. La Justicia investiga si la mujer actuó en legítima defensa.
El tiroteo y la intervención policial
Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en un edificio ubicado sobre Cachimayo al 130, donde los vecinos llamaron al 911 al escuchar varios disparos. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer de 31 años con una herida de bala en el muslo izquierdo y, en el interior de la vivienda, el cuerpo sin vida de un hombre con dos disparos en el pecho.
Según informaron fuentes policiales, junto al cuerpo del fallecido estaba la pistola Bersa reglamentaria de la agente, quien pertenece a la División Sustracción de Automotores de la PFA. En una habitación contigua dormían las dos hijas de la pareja, de 4 y 6 años, que resultaron ilesas.
Antecedentes de violencia y denuncia previa
De acuerdo con las primeras averiguaciones, la oficial había denunciado a su expareja en junio del año pasado por violencia de género. En ese momento, la Justicia dispuso una medida perimetral y la mujer recibió un botón antipánico.
Ambos se separaron hace seis meses y la mujer se había mudado al departamento donde ocurrió el hecho.
Durante las pericias, los investigadores hallaron solo un juego de llaves, lo que sugiere que el encuentro habría sido pactado previamente. Sin embargo, también encontraron un cuchillo escondido entre la ropa del hombre, lo que podría reforzar la hipótesis de la legítima defensa.
Herida y resultados del dermotest
La oficial fue trasladada primero al Hospital Durand y luego al Hospital Churruca, donde fue intervenida quirúrgicamente por la herida de bala. Además, fue sometida a un dermotest, cuyo resultado dio positivo para residuos de pólvora, confirmando que fue ella quien realizó los disparos.
La investigación judicial
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, mientras que la División Homicidios de la Policía Federal lleva adelante las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
Las autoridades intentan establecer si la mujer disparó para defenderse ante una agresión o si se trató de un enfrentamiento violento con resultado fatal.