Una policía mató a tiros a su expareja tras una discusión: investigan si actuó en legítima defensa

El tiroteo y la intervención policial

Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en un edificio ubicado sobre Cachimayo al 130, donde los vecinos llamaron al 911 al escuchar varios disparos. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer de 31 años con una herida de bala en el muslo izquierdo y, en el interior de la vivienda, el cuerpo sin vida de un hombre con dos disparos en el pecho.