Qué dijo la mamá del adolescente acusado de planear un atentado en un colegio de Caballito

La mujer explicó que las armas encontradas en su casa estaban en su oficina y no estaban al alcance de sus hijos. “No hay peligro de nada”, sentenció.

LAS armas que tenía el joven. LAS armas que tenía el joven.
Hace 2 Hs

La madre del adolescente que fue detenido luego de que el FBI descubriera que quería hacer un atentado en un colegio de Caballito realizó un fuerte descargo en el que explicó cómo fue la situación.

La mujer contó que todo comenzó el viernes a las 7 de la mañana, cuando se realizó un allanamiento en su casa luego de que su hijo realizara una publicación en la red social X.

La mujer contó que el procedimiento duró 9 horas aproximadamente y terminó con su hijo siendo trasladado a la unidad de psiquiatría de la Policía.

“A la media noche fue trasladado al Hospital Gutiérrez de Niños, donde estamos hasta el momento y calculo que vamos a estar un par de días más por prevención”, explicó.

La madre del adolescente aclaró que las armas que fueron incautadas por la policía son de un deporte llamado “Airsoft” que se utiliza con réplicas eléctricas y que su hijo practicaba hace algunos años.

En ese sentido, advirtió: “Estaban todas en la oficina de mi departamento y no estaban al alcance de mis hijos".

La mujer aclaró también que su hijo está realizando un tratamiento psicológico con una especialista que lo atiende varias veces por semana.

“Es por un tema de depresión y justamente esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo”, agregó la madre del adolescente retenido.

En el escueto comunicado que difundió a través de las redes sociales, la mujer aclaró que “se descartó toda posibilidad de ataque" y señaló que la Justicia y los especialistas en salud mental “están tratando su propia seguridad”.

En esa misma línea, remarcó: “No hay peligro de nada, él está controlado en el hospital y sin ninguna custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie".

Con respecto a la investigación que derivó en el allanamiento, la mujer dijo que "se fue de mambo por el FBI que avisó de su posteo en X".

“Ahora estamos para acompañarlo y para que se mejore”, dijo la madre del adolescente de 16 años que planeaba realizar una masacre en un colegio de Caballito.

