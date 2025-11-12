Secciones
Seguridad

Cayó el líder de una organización narcocriminal que realizaba “bombardeos aéreos” de cocaína

Ocurrió a la altura del Peaje Larena, en donde agentes de GNA, lograron detener al involucrado que intentó evitar el control.

Cayó el líder de una organización narcocriminal que realizaba “bombardeos aéreos” de cocaína
Hace 1 Hs

Durante la madrugada de ayer, sobre la Ruta Nacional 8, una patrulla del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional detectó a un conductor que, al advertir la presencia del control de la Fuerza, realizó una maniobra en “U” con su camioneta Ford Ranger e intentó escapar.

Inmediatamente, los gendarmes emplearon un seguimiento que culminó cuando el involucrado colisionó vehículo con otro que estaba estacionado en un domicilio.

“Así de fácil entra la droga al país”: un legislador salteño recreó un vuelo narco y reveló la falta de controles en la frontera

“Así de fácil entra la droga al país”: un legislador salteño recreó un vuelo narco y reveló la falta de controles en la frontera

En ese momento, los funcionarios pudieron constatar que la persona que intentó huir había dado datos falsos acerca de su identidad y que en realidad era el líder de una organización narcocriminal dedicada al bombardeo aéreo de cocaína en avionetas y vinculado a un procedimiento de la Fuerza en octubre del año pasado en la provincia de Santa Fe, el cual fue el hincapié para seguir investigando la estructura de la organización por parte del personal de la Sección Antidrogas “Rosario”.

Al momento de la inspección de la camioneta, los uniformados observaron una gran cantidad de bultos que estaban distribuidos en la caja. Luego, se contabilizó un total de 887 paquetes que mediante la prueba de campo Narcotest dio como resultado positivo para cocaína con un peso de 956 kilos 986 gramos.

Además, dentro del rodado se hallaron cintas refractarias, reflectores, liquido para antorchas, tres celulares y dinero en efectivo.

Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Rosario, que autorizó el traslado del procedimiento al asiento de la Unidad para continuar con las diligencias pertinentes y como así también, ordenó que el involucrado quede detenido.

Desarticularon un punto de venta de drogas en Villa Luján y detuvieron a tres personas

Desarticularon un punto de venta de drogas en Villa Luján y detuvieron a tres personas

A raíz de ese procedimiento, por disposición del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros, de Procuraduria de Nacocriminalidad Regional NEA, y de la oficina Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigación de casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, se realizaron 21 allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe.

Como resultado de las inspecciones, se detuvieron a tres personas y se decomisaron armas, municiones, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, vehículos y documentación de interés para la causa.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
6

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Más Noticias
Un video, prueba clave para que se descubrieran los trabajos que realizaban presos en la casa de un jefe policial

Un video, prueba clave para que se descubrieran los trabajos que realizaban presos en la casa de un jefe policial

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Girvau, tras el escándalo en la Policía: “Hay que estar loco para llevar detenidos a construir una casa”

Girvau, tras el escándalo en la Policía: “Hay que estar loco para llevar detenidos a construir una casa”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Comentarios