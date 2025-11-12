Cayó el líder de una organización narcocriminal que realizaba “bombardeos aéreos” de cocaína

En ese momento, los funcionarios pudieron constatar que la persona que intentó huir había dado datos falsos acerca de su identidad y que en realidad era el líder de una organización narcocriminal dedicada al bombardeo aéreo de cocaína en avionetas y vinculado a un procedimiento de la Fuerza en octubre del año pasado en la provincia de Santa Fe, el cual fue el hincapié para seguir investigando la estructura de la organización por parte del personal de la Sección Antidrogas “Rosario”.