Kicillof: “El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”

Por último, Kicillof calificó como “traumático” el “desmantelamiento del sector nuclear” y denunció que parte de los fondos del swap fueron usados “para devolverle al propio Tesoro los dólares que puso, a un precio que desconocemos y pagando una tasa de interés cuyo monto ha sido ocultado”.

“¿Quién toma las decisiones en Argentina? Porque hoy sabemos que no era ayuda o un salvataje, sino que eran amenazas públicas para que gane Milei, más deuda y pago de intereses. EE.UU. sacó una ganancia con plata que pagamos los argentinos. Al final, plata había”, sentenció.