Kicillof: “El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”

El gobernador bonaerense acusó al Tesoro norteramericano de intervenir en la política argentina para favorecer a Javier Milei y obtener beneficios económicos.

Kicillof: “El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”
Hace 1 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, luego de sus declaraciones sobre el intercambio de monedas entre ambos países.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ex ministro de Economía afirmó: “El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”, escribió Kicillof, quien además sostuvo que, en las semanas previas a las elecciones, hubo “una intervención directa sobre nuestra democracia”.

Según el gobernador bonaerense, cuando el gobierno de Milei “se estaba quedando sin capacidad para contener el dólar”, el Tesoro de Estados Unidos compró pesos por dólares por primera vez en la historia, para salvarlo de sus propios errores de política económica”.

También dijo que la asistencia norteamericana “estuvo condicionada a la victoria de Milei”, y acusó al Tesoro de haber “extorsionado a los argentinos: si no ganaba Milei, retiraban la ayuda y se producía una crisis cambiaria”.

En su publicación, el mandatario provincial también apuntó directamente contra Scott Bessent, a quien responsabilizó de haber “decidido sobre las retenciones a la soja con un tuit” y de ordenar “restringir los vínculos políticos y económicos con China”. En ese contexto, mencionó la suspensión del proyecto del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) en San Juan y el cambio de postura de la Argentina en votaciones de la Asamblea General de la ONU.

Por último, Kicillof calificó como “traumático” el “desmantelamiento del sector nuclear” y denunció que parte de los fondos del swap fueron usados “para devolverle al propio Tesoro los dólares que puso, a un precio que desconocemos y pagando una tasa de interés cuyo monto ha sido ocultado”.
“¿Quién toma las decisiones en Argentina? Porque hoy sabemos que no era ayuda o un salvataje, sino que eran amenazas públicas para que gane Milei, más deuda y pago de intereses. EE.UU. sacó una ganancia con plata que pagamos los argentinos. Al final, plata había”, sentenció. 

