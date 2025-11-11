Scott Bessent confirmó la activación del swap con Argentina: "Obtuvimos ganancias"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que se activó una parte del swap de monedas acordado con la Argentina y aseguró que la operación ya generó resultados positivos.
“Se utilizó una pequeña cantidad de la línea de swap y obtuvimos ganancias con ello”, señaló el funcionario en una entrevista concedida a la cadena MSNBC, donde explicó que la medida formó parte de las acciones destinadas a estabilizar al peso argentino, consignó el diario "Ámbito".
Bessent destacó que Estados Unidos utilizó su hoja de balance para “dar estabilidad a la Argentina”, en el marco del acuerdo bilateral que prevé un monto total de U$S20.000 millones. Según trascendió, la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento una porción acotada del convenio, aunque el monto exacto no fue confirmado oficialmente.
Fuentes del mercado estiman que la activación habría alcanzado unos U$S2.700 millones, destinados a reembolsar los dólares utilizados por el Tesoro estadounidense en las intervenciones cambiarias realizadas en el mercado local antes de las elecciones de medio término. También se especula que parte de esos fondos se habrían empleado para cumplir con los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuados la semana pasada, señaló la agencia NA.
La confirmación del Tesoro norteamericano coincidió con la información que venía reflejando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su balance semanal, donde se insinuaba la venta de letras en pesos que estaban en poder de Estados Unidos y la posible activación del swap.
El anuncio ocurre en un contexto en el que los analistas financieros advierten que las reservas netas del BCRA se ubican en torno a los U$S12.000 millones negativos, por lo que la inyección de fondos provenientes del acuerdo con Estados Unidos podría servir para reforzar la posición cambiaria y contener la volatilidad del peso.