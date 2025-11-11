Scott Bessent confirmó la activación del swap con Argentina: "Obtuvimos ganancias"

Fuentes del mercado estiman que la activación habría alcanzado unos U$S2.700 millones, destinados a reembolsar los dólares utilizados por el Tesoro estadounidense en las intervenciones cambiarias realizadas en el mercado local antes de las elecciones de medio término. También se especula que parte de esos fondos se habrían empleado para cumplir con los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuados la semana pasada, señaló la agencia NA.