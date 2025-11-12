Secciones
Política

Murió Dylan, el perro que acompañó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

El ex presidente despidió a su inseparable collie con un emotivo mensaje en redes sociales.

Murió Dylan, el perro que acompañó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
Hace 1 Hs

El ex presidente Alberto Fernández comunicó la muerte de Dylan, su perro collie, con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales. “Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura”, escribió el ex jefe de Estado, expresando el profundo vínculo que lo unía con su mascota, que lo acompañó durante los años en los que residió en la Quinta de Olivos.

Fernández compartió con sus seguidores una despedida cargada de emoción y recuerdos. “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado… En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”, escribió, generando una ola de mensajes de apoyo de parte de usuarios y figuras públicas.

Dylan fue mucho más que una mascota para el ex presidente: durante la campaña de 2019 y a lo largo de su mandato, se transformó en una figura reconocida por el público. Su cuenta de Instagram, que llegó a superar los 46 mil seguidores, y su perfil en Twitter, con cerca de 21 mil, compartían imágenes y videos que mostraban momentos cotidianos junto a Fernández, tanto en Puerto Madero como en los parques de la residencia presidencial.

Bautizado en honor al músico Bob Dylan, el collie fue presentado por su dueño como un “collie nacional y popular”, nacido en Pilar. De raza escocesa, se caracterizaba por su inteligencia, energía y nobleza, cualidades que lo convirtieron en un compañero inseparable del ex mandatario. Su historia también incluyó descendencia: en julio del año pasado fue padre de cuatro crías, entre ellas Prócer, otro collie que continuó la presencia familiar en redes y que llegó incluso a ser entregado como obsequio a Giselle Fernández, hermana de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Temas Alberto Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
5

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
6

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Más Noticias
Berretta confirmó que Aetat pedirá una suba del boleto: “El viernes haremos la presentación formal”

Berretta confirmó que Aetat pedirá una suba del boleto: “El viernes haremos la presentación formal”

Paro docente en la UNT: “Los aumentos que tuvimos son miserables y el Gobierno reconoce que hay una pérdida salarial del 40%”

Paro docente en la UNT: “Los aumentos que tuvimos son miserables y el Gobierno reconoce que hay una pérdida salarial del 40%”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Casación pide más audiencias para acelerar el juicio de los cuadernos

Casación pide más audiencias para acelerar el juicio de los cuadernos

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Comentarios