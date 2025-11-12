Murió Dylan, el perro que acompañó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

Bautizado en honor al músico Bob Dylan, el collie fue presentado por su dueño como un “collie nacional y popular”, nacido en Pilar. De raza escocesa, se caracterizaba por su inteligencia, energía y nobleza, cualidades que lo convirtieron en un compañero inseparable del ex mandatario. Su historia también incluyó descendencia: en julio del año pasado fue padre de cuatro crías, entre ellas Prócer, otro collie que continuó la presencia familiar en redes y que llegó incluso a ser entregado como obsequio a Giselle Fernández, hermana de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.