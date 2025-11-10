Secciones
Política

Alberto Fernández contó lo que no se vio del video con Tamara Pettinato

"Decime algo lindo". El exmandatario dio detalles inéditos del episodio y explicó el papel que jugó Ernesto Tenembaum en la historia.

Alberto Fernández contó lo que no se vio del video con Tamara Pettinato
Hace 19 Min

El expresidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre el polémico video que grabó junto a Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada. Durante una entrevista en el canal de stream Blender, el exmandatario dio detalles inéditos del episodio y explicó el papel que jugó Ernesto Tenembaum en la historia.

“Al igual que su padre, a mí Tamara me parece de las mejores personas que conocí en mi vida, humanamente hablando. Conozco a su padre, que es uno de los tipos más divertidos que he conocido”, comenzó Fernández.

Según relató, el video surgió en un contexto muy particular

“Viene un día y hacemos un reportaje para la televisión china. Pero ese día, Ernesto Tenembaum —compañero de Tamara— me había maltratado en su programa de radio. Me mató a la mañana, hizo una crítica por el Gobierno”.

Fue entonces cuando Fernández decidió grabar el video:

“Le digo a Tamara: ‘Che, vos me conocés a mí, ¿por qué dejaste que Ernesto me trate así? Vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene a alguien que me quiere mucho’. Y así surge la charla esa”.

Cuando el conductor Tomás Rebord le preguntó si el video era para Tenembaum, el expresidente respondió sin dudar:

“Exactamente”.

Qué pasó con el video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

Pese al revuelo que generó la grabación, Fernández aclaró que el video nunca llegó a manos de Tenembaum:

“Porque nunca Tamara dijo lo que le pedía que dijera: ‘decime algo lindo’”, contó entre risas.

Finalmente, el ex jefe de Estado reflexionó sobre las repercusiones que tuvo el episodio:

“¿Tamara fue merecedora de todo lo que dijeron de ella? Eso es lo que me pregunto yo”.

