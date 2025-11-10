Alberto Fernández contó lo que no se vio del video con Tamara Pettinato

El expresidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre el polémico video que grabó junto a Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada. Durante una entrevista en el canal de stream Blender, el exmandatario dio detalles inéditos del episodio y explicó el papel que jugó Ernesto Tenembaum en la historia.
“Al igual que su padre, a mí Tamara me parece de las mejores personas que conocí en mi vida, humanamente hablando. Conozco a su padre, que es uno de los tipos más divertidos que he conocido”, comenzó Fernández.
Según relató, el video surgió en un contexto muy particular
“Viene un día y hacemos un reportaje para la televisión china. Pero ese día, Ernesto Tenembaum —compañero de Tamara— me había maltratado en su programa de radio. Me mató a la mañana, hizo una crítica por el Gobierno”.
Fue entonces cuando Fernández decidió grabar el video:
“Le digo a Tamara: ‘Che, vos me conocés a mí, ¿por qué dejaste que Ernesto me trate así? Vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene a alguien que me quiere mucho’. Y así surge la charla esa”.
Cuando el conductor Tomás Rebord le preguntó si el video era para Tenembaum, el expresidente respondió sin dudar:
“Exactamente”.
Qué pasó con el video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato
Pese al revuelo que generó la grabación, Fernández aclaró que el video nunca llegó a manos de Tenembaum:
“Porque nunca Tamara dijo lo que le pedía que dijera: ‘decime algo lindo’”, contó entre risas.
Finalmente, el ex jefe de Estado reflexionó sobre las repercusiones que tuvo el episodio:
“¿Tamara fue merecedora de todo lo que dijeron de ella? Eso es lo que me pregunto yo”.