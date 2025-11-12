Un video, prueba clave para que se descubrieran los trabajos que realizaban presos en la casa de un jefe policial

- ¿Cuál fue la estrategia que eligieron?

- Ante la gravedad del caso, se organizó un operativo especial. Personal de la Fiscalía de Estado que fue acompañado por los miembros de la custodia de Jaldo se encargaron de confirmar la versión. Allí encontraron a dos efectivos que deberían haber estado en servicio y dos condenados por abuso sexual realizando tareas de albañilería. Cuentan las personas que estuvieron ahí que el procedimiento fue dantesco. Los efectivos se mostraron sorprendidos por la llegada de los funcionarios y hasta habrían asegurado que ellos estaban ahí por orden de sus superiores. Uno de los miembros de la custodia tuvo que utilizar la fuerza para reducir a uno de los más díscolos, ya que no querían acatar la orden de quedarse quietos en el lugar. Después se tomó la imagen de los cuatro hombres tirados en el piso que tuvo trascendencia nacional.