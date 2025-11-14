Cada vez más jóvenes eligen su soltería, según un estudio de The Economist

Un cambio en la mirada y la cultura “single”

Otro estudio de Tinder refuerza esta tendencia: según una encuesta realizada entre jóvenes de 18 a 25 años, el 86% considera que estar soltero tiene un impacto positivo en sus vidas. Los millennials más jóvenes y la Generación Z dicen disfrutar de la libertad que implica no depender de acuerdos de pareja: más tiempo para viajar, planear a gusto o gastar su dinero sin negociar. Sólo hay un pequeño costo: soportar las preguntas incómodas en las reuniones familiares sobre cuándo llegará “esa persona especial”.