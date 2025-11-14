Secciones
Cada vez más jóvenes eligen su soltería, según un estudio de The Economist

El informe dice que la independencia, las redes sociales y las nuevas formas de vincularse impulsaron un cambio en la manera en la que las nuevas generaciones entienden el amor.

CELIBATO MODERNO. Vivir sin pareja es la nueva elección que gana terreno entre los jóvenes. / UNSPLASH CELIBATO MODERNO. Vivir sin pareja es la nueva elección que gana terreno entre los jóvenes. / UNSPLASH
Hace 42 Min

Durante décadas, estar en pareja o encontrar el amor fue sinónimo de estabilidad, éxito y felicidad. Pero las nuevas generaciones parecen escribir otra historia. En todo el mundo crece el número de jóvenes que eligen vivir solos, sin pareja estable ni planes de casamiento, y reivindican la soltería como un modo de libertad y de autenticidad.

Según datos de la publicación británica The Economist, la proporción de solteros de entre 25 y 34 años se duplicó en los últimos 50 años en países desarrollados como los Estados Unidos. Hoy la mitad de los hombres y el 41% de las mujeres de ese país no tienen pareja.

Lo que antes se asociaba al fracaso amoroso hoy se interpreta como una decisión consciente. En parte, esto tiene que ver con transformaciones culturales y con la independencia económica de las mujeres, que permitió romper esquemas tradicionales de dependencia y redefinir el sentido de “vivir bien”.

Además, las redes sociales y los medios de comunicación acompañaron este cambio de perspectiva: las figuras públicas que se muestran felices en soledad o los influencers que promueven la autonomía emocional ayudaron a que la soltería deje de ser un estigma.

Un cambio en la mirada y la cultura “single”

Otro estudio de Tinder refuerza esta tendencia: según una encuesta realizada entre jóvenes de 18 a 25 años, el 86% considera que estar soltero tiene un impacto positivo en sus vidas. Los millennials más jóvenes y la Generación Z dicen disfrutar de la libertad que implica no depender de acuerdos de pareja: más tiempo para viajar, planear a gusto o gastar su dinero sin negociar. Sólo hay un pequeño costo: soportar las preguntas incómodas en las reuniones familiares sobre cuándo llegará “esa persona especial”.

Revistas, series y plataformas digitales celebran la “cultura single”, un fenómeno que impulsa a priorizar el crecimiento personal antes que las relaciones formales. En este contexto, muchas personas retrasan la convivencia o el matrimonio, o incluso deciden no tener pareja.

El auge del celibato y la vida en solitario no sólo reconfiguran el amor, sino también las expectativas sociales. Cada vez más jóvenes entienden que estar solo no significa estar incompleto. En una época donde el tiempo, la autonomía y la salud mental son prioridad, el amor romántico pierde su pedestal y se transforma en una opción más: ya no en el destino inevitable.

