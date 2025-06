¿Bandera roja o solo amarilla? La Gen Z no idealiza el amor, lo analiza

“Esto no me hace bien” puede no sonar tan fuerte como “esto me hace daño”, pero es una frase que cada vez más jóvenes se animan a decir. En tiempos de emociones conscientes y relaciones sin drama, la Generación Z está encontrando nuevas formas de identificar lo que les vibra (o no) en un vínculo. Así nacen conceptos como las yellow flags y beige flags, parte de un nuevo mapa afectivo en el que ya no todo es blanco o negro.