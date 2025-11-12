El cometa 3I/ATLAS desmiente las teorías alienígenas: científicos confirman que su origen es natural

Después de que 3I/ATLAS atravesara su perihelio, momento en que se acercó más al Sol, comenzaron a circular en redes sociales diversas especulaciones. Algunos usuarios interpretaron las anomalías en su velocidad y el cambio de color en su halo como señales de que el objeto podría ser una nave alienígena. Incluso, un teórico de la Universidad de Harvard llegó a sugerir que el cometa sería un “mensaje” de una civilización más avanzada que habría camuflado una sonda para observar -o atacar- la Tierra.