El dólar oficial extiende su racha bajista mientras los paralelos acompañan la tendencia

El dólar oficial continúa su descenso en el mercado mayorista, hasta alcanzar los $1.400, en una jornada marcada por la escasa actividad debido al feriado en Estados Unidos. Esta tendencia a la baja arrastra a los dólares paralelos, que también operan con caídas.
La divisa oficial se ubica en $1.402, por debajo de los $1.413 del cierre de ayer, manteniendo mínimos de casi un mes luego de haber alcanzado los $1.501 la semana pasada.
Fuentes del mercado confirmaron que el Tesoro adquirió U$S64 millones el lunes a $1.430, un 4,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, marcando el primer test del nuevo esquema tras las elecciones y coincidiendo con un incremento de los depósitos del Tesoro en el Banco Central.
El Banco Central y los intereses al FMI
Según el economista Amilcar Collante, el Tesoro habría acumulado cerca de U$S880 millones entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre, provenientes en su mayoría del Banco Central, que luego se destinaron al pago de intereses al FMI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró su compromiso de sostener el esquema de bandas cambiarias para brindar previsibilidad al mercado. "La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Las bandas son una forma de estabilidad", afirmó.
En sintonía con la baja del oficial, el dólar MEP cotiza a $1.445,58, el CCL opera a $1.468,66, y el blue se mantiene en $1.440. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, anticipó que las restricciones cambiarias pendientes, que afectan principalmente a los inversores institucionales, "no tardarán" en eliminarse a medida que avance el programa económico.