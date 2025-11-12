Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial extiende su racha bajista mientras los paralelos acompañan la tendencia

Fuentes del mercado confirmaron que el Tesoro adquirió U$S64 millones el lunes a $1.430.

DÓLAR. La cotización hoy. DÓLAR. La cotización hoy.
Hace 1 Hs

El dólar oficial continúa su descenso en el mercado mayorista, hasta alcanzar los $1.400, en una jornada marcada por la escasa actividad debido al feriado en Estados Unidos. Esta tendencia a la baja arrastra a los dólares paralelos, que también operan con caídas.

La divisa oficial se ubica en $1.402, por debajo de los $1.413 del cierre de ayer, manteniendo mínimos de casi un mes luego de haber alcanzado los $1.501 la semana pasada.

Fuentes del mercado confirmaron que el Tesoro adquirió U$S64 millones el lunes a $1.430, un 4,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, marcando el primer test del nuevo esquema tras las elecciones y coincidiendo con un incremento de los depósitos del Tesoro en el Banco Central.

El Banco Central y los intereses al FMI

Según el economista Amilcar Collante, el Tesoro habría acumulado cerca de U$S880 millones entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre, provenientes en su mayoría del Banco Central, que luego se destinaron al pago de intereses al FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró su compromiso de sostener el esquema de bandas cambiarias para brindar previsibilidad al mercado. "La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Las bandas son una forma de estabilidad", afirmó.

En sintonía con la baja del oficial, el dólar MEP cotiza a $1.445,58, el CCL opera a $1.468,66, y el blue se mantiene en $1.440. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, anticipó que las restricciones cambiarias pendientes, que afectan principalmente a los inversores institucionales, "no tardarán" en eliminarse a medida que avance el programa económico.

Temas El DólarBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caputo ratificó las bandas cambiarias: Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada

Caputo ratificó las bandas cambiarias: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
5

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Comentarios