El dólar oficial extiende su racha bajista mientras los paralelos acompañan la tendencia

En sintonía con la baja del oficial, el dólar MEP cotiza a $1.445,58, el CCL opera a $1.468,66, y el blue se mantiene en $1.440. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, anticipó que las restricciones cambiarias pendientes, que afectan principalmente a los inversores institucionales, "no tardarán" en eliminarse a medida que avance el programa económico.