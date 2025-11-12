Alpine quiere ver el verdadero potencial de Franco Colapinto y le prepara un auto renovado para 2026

Franco Colapinto tiene asegurada su continuidad en la Fórmula 1. Alpine confirmó que el piloto argentino seguirá en el equipo durante la temporada 2026, un año clave para la categoría, que estrenará un reglamento técnico completamente nuevo.
El anuncio se realizó en el marco del Gran Premio de Brasil, y según explicó el director deportivo de la escudería francesa, Steve Nielsen, el objetivo es brindarle al pilarense un auto con el que pueda “mostrar de verdad de lo que es capaz”.
“Franco es una persona muy abierta, honesta, que admite sus errores y trabaja muy bien con el equipo. Tuvo un comienzo difícil, pero alcanzó un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que para nosotros es una referencia conocida”, señaló Nielsen en diálogo con Motorsport
Colapinto afrontó en 2025 el particular desafío de competir con un monoplaza sin desarrollo durante la segunda mitad del campeonato. Alpine había decidido redirigir sus recursos al proyecto del próximo año, cuando los nuevos chasis y motores marcarán el inicio de una nueva era en la Fórmula 1.
“Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero Franco ya superó la etapa de errores iniciales y ahora puede centrarse en su rendimiento. Esperamos poder darle un coche mucho mejor el año que viene para ver realmente de lo que es capaz”, sostuvo el dirigente.
Será la primera temporada completa de Colapinto desde su debut en la categoría. En 2024 corrió las últimas nueve fechas con Williams y, en 2025, pasó a Alpine como piloto titular desde el Gran Premio de Imola, en reemplazo de Jack Doohan.
Del otro lado del garaje, Pierre Gasly continuará como una pieza fundamental del proyecto Alpine. El francés, con más de 170 grandes premios en su haber, firmó una extensión de contrato hasta 2028 y es considerado por Nielsen una “referencia conocida” para guiar el desarrollo del nuevo coche.
“Tener una referencia como Pierre es esencial cuando se construye un monoplaza desde cero. Nos permite medir el nivel real del auto y de su compañero. Eso es lo que buscamos con esta dupla”, explicó.
El desafío de 2026
Alpine busca dejar atrás los años de irregularidad con un proyecto a largo plazo que combina experiencia y juventud. “Ambos pilotos son mejores que el coche que les estamos dando ahora. Si logramos ofrecerles un auto competitivo, Franco podrá demostrar todo su talento y Pierre liderará al equipo hacia los resultados que queremos alcanzar”, concluyó Nielsen.
Colapinto volverá a subirse al Alpine el próximo 23 de noviembre, en el Gran Premio de Las Vegas, mientras el equipo ya trabaja en el modelo con el que espera iniciar una nueva etapa en 2026.