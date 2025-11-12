La tormenta solar más feroz del año canceló otra vez el lanzamiento de la nave New Glenn de la NASA

La cancelación de la salida del cohete New Glenn sucede tras el primer intento frustrado del domingo, donde se había programado que el cohete de 98 metros despegara desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, durante una ventana de lanzamiento de 88 minutos que se abrió a las 14:45 ET del domingo. Sin embargo el lanzamiento se vio impedido por las nubes que los cohetes buscan evitar ya que atravesar una de ellas puede provocar la caída de un rayo.