La tormenta solar más feroz del año canceló otra vez el lanzamiento de la nave New Glenn de la NASA

En la mañana del martes, el Sol entró en una intensa actividad que provocó la llamarada más potente de este año, provocando que la NASA debiera posponer otra vez el lanzamiento de su tan esperado cohete New Glenn, este miércoles.
Tras la interrupción de la salida del cohete New Glenn este domingo, la NASA otra vez vio frustrado el lanzamiento de la nave este miércoles tras el registro de las tormentas geomagnéticas más intensas del año. Nuevamente los acuerdos entre la agencia y los empresarios del mundo parecen interrumpirse por las inconveniencias en la agenda.
Otro lanzamiento frustrado
Hace unos días el sol sufre un aumento brusco en sus partículas emitidas en las erupciones solares, provocando tormentas geomagnéticas que perturban el campo magnético de la Tierra. Esta actividad llevó incluso a la NASA a posponer otra vez el lanzamiento de su impresionante cohete New Glenn de Blue Origin, la empresa de tecnología espacial fundada por el jefe de Amazon, Jeff Bezos, tenía previsto lanzar su cohete, New Glenn, hoy.
La misión tenía previsto llevar dos naves espaciales de la NASA con destino a Marte, llamadas ESCAPADE, al cosmos. Al anunciar el aplazamiento en Twitter, Blue Origin dijo: "New Glenn está listo para el lanzamiento"."Sin embargo, debido a la elevada actividad solar y sus posibles efectos en la nave espacial ESCAPADE, la NASA pospone el lanzamiento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas espaciales", declararon.
"Actualmente estamos evaluando oportunidades para establecer nuestra próxima ventana de lanzamiento en función del pronóstico del clima espacial y la disponibilidad de alcance", señalaron desde Blue Origin sobre la reprogramación.
Una tormenta solar feroz y condiciones adversas
Según indicó Space.com, el estallido de este martes alcanzó su punto máximo a las 5 am EST (1000 GMT) desde la mancha solar AR4274, que estuvo muy activa en los últimos días. La explosión además provocó fuertes apagones de radio (nivel R3) en África y Europa, interrumpiendo las comunicaciones de radio de alta frecuencia en el lado iluminado por el sol de la Tierra.
La cancelación de la salida del cohete New Glenn sucede tras el primer intento frustrado del domingo, donde se había programado que el cohete de 98 metros despegara desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, durante una ventana de lanzamiento de 88 minutos que se abrió a las 14:45 ET del domingo. Sin embargo el lanzamiento se vio impedido por las nubes que los cohetes buscan evitar ya que atravesar una de ellas puede provocar la caída de un rayo.