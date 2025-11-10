Otra misión frustrada para la NASA: se canceló el vuelo del cohete New Glenn a Marte

Las relaciones entre la NASA y los empresarios del mundo tambalean en la carrera marcada hasta la Luna y en tiempos más ulteriores, 225 millones de km hasta Marte. En un comienzo, los problemas se concentraron en el vínculo con Space X de Elon Musk, tras los retrasos experimentados con el cohete Starship de la compañía. Pero ahora parece que Blue Origin de Jeff Bezos tampoco pudo cumplir con las expectativas de la agencia espacial.

La tan esperada misión de Blue Origin para lanzar su enorme cohete New Glenn, uno de los cohetes activos más grandes del mundo, tendrá que esperar un poco más. La salida histórica de la nave de la compañía de Jeff Bezos hacia Marte debió cancelarse en una transmisión en directo. La interrupción se debía a la nubosidad que cubría la zona.

El cohete de 98 metros tenía previsto su lanzamiento desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, durante una ventana de lanzamiento de 88 minutos que se abrió a las 14:45 ET del domingo. Sin embargo el despegue se vio impedido por las nubes que los cohetes buscan evitar ya que atravesar una de ellas puede provocar la caída de un rayo.

La misión, que Blue Origin denomina NG-2 , sería la segunda vez en la historia que la compañía de tecnología espacial del multimillonario Jeff Bezos lanza el cohete. Diseñado para competir con los cohetes Falcon de SpaceX, del multimillonario Elon Musk, en el mercado de vuelos espaciales orbitales, el New Glenn debutó en enero de 2025.

El New Glenn estaba listo para el lanzamiento, con los tanques llenos y en posición vertical en la plataforma, antes de que Blue Origin finalmente lo cancelara unos 90 minutos después de que se abriera la ventana de lanzamiento.

Según su sitio web, Blue Origin está trabajando para lanzar su cohete New Glenn el miércoles 12 de noviembre. La ventana de lanzamiento estaría abierta de 14:50 a 16:17 (hora del este), y el cohete despegaría desde el Complejo de Lanzamiento 36 en la Base de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Blue Origin invirtió mil millones de dólares en la reconstrucción de este sitio.

En esta segunda misión, el cohete impulsaría las sondas gemelas ESCAPADE de la NASA hacia Marte, donde orbitarían el planeta rojo y realizarán observaciones simultáneas de los vientos solares y el clima espacial.