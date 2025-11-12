Secciones
Mundo

Francia: así fue el primer día del ex presidente Nicolás Sarkozy tras dejar la cárcel

El ex mandatario buscó “retomar la normalidad” con deporte, familia y una comida con Carla Bruni en su restaurante favorito.

MAYOR DE 70. Nicolas Sarkozy quedó bajo libertad condicional. MAYOR DE 70. Nicolas Sarkozy quedó bajo libertad condicional.
Hace 1 Hs

Tras pasar 21 días en prisión, el ex presidente francés Nicolas Sarkozy vivió este lunes su primer día en libertad bajo supervisión judicial. El ex mandatario, de 70 años, fue liberado del penal La Santé, en París, poco después del mediodía, y regresó a su residencia en el acomodado distrito 16 de la capital francesa.

Según su entorno, Sarkozy buscó “retomar la normalidad”. En la mañana del martes, poco antes de las 10 (hora local), volvió a salir a correr por el parque cercano a su casa, acompañado por su equipo de seguridad. Más tarde, almorzó con su esposa, Carla Bruni, en su brasserie favorita, y recibió la visita de sus hijos y nietos.

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

El tribunal determinó que, mientras dure su libertad supervisada, no podrá salir del territorio francés ni mantener contacto con coacusados o testigos del caso. La fecha del juicio de apelación aún no fue fijada, aunque se prevé que tenga lugar en la primavera boreal.

“Fue una pesadilla”

Durante la audiencia de apelación, celebrada por videoconferencia desde la prisión, Sarkozy describió su experiencia tras las rejas como “una pesadilla”.

“Nunca imaginé que experimentaría la prisión a los 70 años. Esta prueba me fue impuesta, y la viví. Es duro, muy duro”, afirmó ante los jueces. El ex mandatario también tuvo palabras de agradecimiento hacia el personal penitenciario, a quienes reconoció por haberlo ayudado a sobrellevar los días de encierro.

Condenaron al ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy a cinco años de cárcel por financiación ilegal

Condenaron al ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy a cinco años de cárcel por financiación ilegal

A la audiencia asistieron Carla Bruni y dos de sus hijos, quienes también lo acompañaron en su regreso a casa. “Nunca admitiré algo que no hice”, reiteró Sarkozy, insistiendo en que jamás solicitó ni recibió dinero de Muamar Khadafy.

Temas FranciaNicolas SarkozyCarla Bruni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sarkozy recupera la libertad tras 20 días en prisión: Es duro, muy duro

Sarkozy recupera la libertad tras 20 días en prisión: "Es duro, muy duro"

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

Terror en la isla francesa de Olerón: un conductor arrolló a peatones y ciclistas al grito de “Dios es el más grande”

Terror en la isla francesa de Olerón: un conductor arrolló a peatones y ciclistas al grito de “Dios es el más grande”

Cuánto gana una especialista en tanatopraxia en Francia: “No somos ricos”

Cuánto gana una especialista en tanatopraxia en Francia: “No somos ricos”

Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

España: el Gobierno aprueba bajar la ratio en las aulas y reduce la carga lectiva de los profesores

España: el Gobierno aprueba bajar la ratio en las aulas y reduce la carga lectiva de los profesores

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Comentarios