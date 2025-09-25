Condenaron al ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy a cinco años de cárcel por financiación ilegal

Es la primera vez que un ex presidente francés es condenado a prisión. Sarkozy, quien negó haber cometido delito alguno, asistió a la lectura de la sentencia en compañía de su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, y sus hijos. Tras el juicio, Sarkozy denunció la sentencia como un "escándalo" y dijo que "humilla la imagen de Francia". También anunció que apelaría la sentencia.