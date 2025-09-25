Condenaron al ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy a cinco años de cárcel por financiación ilegal

Un tribunal francés condenó al ex presidente Nicolás Sarkozy a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi.
El tribunal ordenó que Sarkozy, de 70 años, cumpla la pena de prisión, aunque apele la sentencia. La fecha de su ingreso en prisión se determinará posteriormente. Además de la pena de prisión, Sarkozy fue multado con 100.000 euros. El tribunal calificó sus acciones de "particularmente graves".
Es la primera vez que un ex presidente francés es condenado a prisión. Sarkozy, quien negó haber cometido delito alguno, asistió a la lectura de la sentencia en compañía de su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, y sus hijos. Tras el juicio, Sarkozy denunció la sentencia como un "escándalo" y dijo que "humilla la imagen de Francia". También anunció que apelaría la sentencia.
"Dormiré en prisión con la cabeza alta"
Esta condena se suma a las condenas anteriores de Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias. El tribunal declaró a Sarkozy culpable de asociación criminal en un plan para financiar su campaña con fondos libios a cambio de favores diplomáticos. Sin embargo, fue absuelto de otros cargos, incluidos corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.
Dos de los colaboradores más cercanos de Sarkozy, los ex ministros Claude Gueant y Brice Hortefeux, también fueron declarados culpables del mismo delito, pero fueron absueltos de otros cargos.
La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, declaró que Sarkozy era culpable de haber "permitido a sus colaboradores cercanos actuar con el fin de obtener apoyos financieros". Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas de que el dinero de Libia se utilizara para financiar la campaña electoral de Sarkozy.
No fue detenido de inmediato, pero se espera que sea citado por la Fiscalía Financiera en una fecha posterior.