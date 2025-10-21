Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Pese a la condena, Sarkozy podría pasar solo unas semanas tras las rejas. Sus abogados ya solicitaron la libertad condicional, un beneficio que la legislación francesa otorga a los presos mayores de 70 años al momento de pisar la cárcel. La justicia tiene dos meses para resolver la petición. Mientras, tendrá derecho a salir una hora al día al patio y a recibir la visita familiar tres veces por semana.