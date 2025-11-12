Secciones
Venezuela realiza ejercicios militares masivos ante la creciente tensión con Estados Unidos

Los operativos involucran a casi 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos a Maduro.

En medio de un clima de creciente tensión con Estados Unidos, el gobierno de Venezuela inició este martes una serie de ejercicios militares de gran escala destinados a “proteger su espacio aéreo de una posible agresión extranjera”, según informaron las autoridades.

Los operativos, que se extenderán hasta este miércoles, involucran a casi 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al presidente Nicolás Maduro. La maniobra se desarrolla en todo el territorio nacional y fue ordenada en respuesta al despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe, dispuesto por la administración de Donald Trump.

“Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad, su proporción”, expresó el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

El funcionario aclaró que la realización de estos ejercicios “no va en desmedro” de las labores habituales para combatir “la amenaza del narcotráfico” ni de las operaciones contra grupos armados que “pretenden operar en la frontera con Colombia”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre en qué consisten las maniobras.

Según el gobierno venezolano, las prácticas incluyen la incorporación de voluntarios civiles armados en las milicias, quienes colaboran con las Fuerzas Armadas en tareas de defensa territorial. Maduro había ordenado la realización de estos ejercicios en septiembre, tras el anuncio de Washington sobre un despliegue militar con el supuesto objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó el lunes sobre un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, que dejó seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.

Crece la tensión entre EEUU y Venezuela 

Con esa operación, el número de ataques conocidos ascendió a 19, y los fallecidos suman al menos 75 desde que el gobierno de Trump lanzó una ofensiva naval contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas -tanto en el Caribe como en el océano Pacífico-. Analistas internacionales interpretan esta estrategia como una táctica de presión sobre el gobierno de Maduro.

El mandatario venezolano ha sostenido que la presencia militar estadounidense en la región representa una amenaza directa a la soberanía nacional, y reafirmó su compromiso de “defender al país ante cualquier intento de agresión”.

