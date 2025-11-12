Día Mundial de la Neumonía: es la quinta causa de muerte a nivel mundial

“Por ello la importancia de la consulta temprana ante cuadros con fiebre persistente, tos, dolor torácico o agitación”, insistió Sale. Comunicó que esta enfermedad causa cada año más de 2.500.000 muertes en el mundo. “Muertes que son prevenibles”, subrayó. En ese sentido, puso énfasis en la importancia de medidas como la vacunación antigripal y antineumocócica, e incluso para virus sincitial respiratorio en poblaciones de riesgo. “Evitar el tabaquismo y vapeo, que favorecen el daño pulmonar”, insistió.