Día Mundial de la Neumonía: es la quinta causa de muerte a nivel mundial

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, por lo que se recuerda la importancia de la prevención, de los riesgos que conlleva padecer esta enfermedad y las consecuencias que puede llegar a producir.
El jefe del Servicio de Neumonología del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, Héctor Sale (MP. 3.516), señaló que la conmemoración de un día de estas características es para crear concientización sobre una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial; la quinta, específicamente.
“La neumonía es una infección a nivel de los pulmones que puede afectar a personas de todas las edades”, señaló el profesional. Sin embargo, remarcó que se pueden desarrollar formas graves que requieren hospitalización e implican riesgo de vida en niños menores de cinco años, adultos mayores de 65 años o con enfermedades asociadas como EPOC, enfermedades cardiovasculares, diabetes o inmunodeprimidos.
“Por ello la importancia de la consulta temprana ante cuadros con fiebre persistente, tos, dolor torácico o agitación”, insistió Sale. Comunicó que esta enfermedad causa cada año más de 2.500.000 muertes en el mundo. “Muertes que son prevenibles”, subrayó. En ese sentido, puso énfasis en la importancia de medidas como la vacunación antigripal y antineumocócica, e incluso para virus sincitial respiratorio en poblaciones de riesgo. “Evitar el tabaquismo y vapeo, que favorecen el daño pulmonar”, insistió.