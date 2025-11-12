Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que puede afectar a uno o a los dos pulmones. Su propagación se da por medio de virus o bacterias presentes en las fosas nasales o garganta de las personas. Al inhalarse, estos componentes infectan las vías respiratorias y se alojan en los pulmones. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Además, otros de los síntomas que provoca son fiebre, taquipnea, retracción inferior del tórax, dolor de pecho, deshidratación, escalofríos, fatiga y pérdida de apetito.