Una azafata revela cuál es el lugar más odiado por los pasajeros: el asiento del avión que nadie quiere

La creadora de contenido y tripulante de cabina @barbiebac, que cuenta con más de 2,7 millones de suscriptores en su canal de YouTube, publicó un video en el que advierte sobre los peores lugares para viajar en avión, especialmente si volás con aerolíneas low cost.
Según explica, elegir mal el asiento puede convertir un trayecto corto en “una noche de insomnio a 38.000 pies de altura”.
El peor asiento del avión: la última fila
De acuerdo con la azafata, la última fila es el lugar más odiado por los pasajeros. Allí, el tránsito constante hacia los baños, los ruidos provenientes de la cocina del avión y los olores hacen que la experiencia sea poco agradable.
Además, muchos de esos asientos no se reclinan, lo que los convierte —según sus palabras— en “una tortura garantizada” para quien los ocupe.
“Hay ruido, malos olores y un flujo constante de personas y azafatas. Definitivamente, no es un buen lugar para relajarse”, explicó la tripulante.
Los asientos del pasillo: una falsa comodidad
Aunque muchos pasajeros eligen el asiento del pasillo para poder levantarse con facilidad o estirar las piernas, la azafata advierte que puede ser una mala idea.
Estos asientos son “una pesadilla para dormir”, ya que los viajeros y las azafatas golpean constantemente a quien se sienta allí, incluso con el carrito de comida o bebidas. Además, no hay un punto de apoyo para la cabeza, lo que dificulta descansar durante el vuelo.
El asiento del medio, el menos deseado por todos
Por si fuera poco, los asientos del medio también figuran entre los menos recomendables. Suelen ser los más económicos, pero también los más incómodos: no permiten ver por la ventanilla ni ofrecen libertad para moverse.
Además, las aerolíneas suelen asignarlos de manera automática cuando el pasajero no paga un extra para seleccionar su asiento, algo común en vuelos de bajo costo como los de Ryanair.
¿Cuál es el mejor asiento para volar cómodo?
Si buscás más espacio y tranquilidad, la azafata recomienda optar por los asientos de primera fila o las salidas de emergencia, ideales para las personas altas o para quienes quieren estirar las piernas.
Y si lo que querés es disfrutar del paisaje y evitar molestias, el consejo es claro: elegí un asiento junto a la ventanilla.