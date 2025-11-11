Secciones
DeportesRugby

Tucumán será sede por primera vez del Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey

Del 21 al 23 de noviembre, Los Tarcos Rugby Club recibirá a más de 1.200 jugadores, entrenadores y acompañantes de todo el país.

Los Tarcos serán la sede del evento. Los Tarcos serán la sede del evento.
Hace 1 Hs

Tucumán se prepara para vivir un fin de semana histórico. Por primera vez, la provincia será sede del Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey, una experiencia deportiva y social que promueve la inclusión y la igualdad a través del deporte.

La cita se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en Los Tarcos Rugby Club, bajo la organización del equipo Usapucas XV, junto con Cardenales Rugby Club.

El Mixed Ability es un modelo internacional que integra a personas con y sin discapacidad en un mismo equipo. Su objetivo es claro: romper barreras, fomentar el respeto y garantizar la participación plena.

Durante tres días, Tucumán será punto de encuentro para más de 1.200 jugadores, entrenadores y acompañantes de distintas provincias del país, que compartirán partidos, charlas, talleres y actividades culturales.

El cronograma del evento comenzará el viernes 21 con la llegada de las delegaciones, acreditaciones y una charla sobre deporte e inclusión, a cargo de José “Pepe” Ramón, Facundo Palacio y Margaret Keay de la Fundación Arcoíris. La jornada cerrará con una cena de bienvenida.

El sábado 22 será el día central, con el acto inaugural, desfile de delegaciones acompañado por la Banda Sinfónica de la Policía, bendición y foto oficial. Luego se disputarán los primeros partidos de rugby y hockey, repartidos en dos turnos, hasta la premiación y la fiesta de cierre con bandas en vivo y DJ.

El domingo 23 quedará reservado para los últimos encuentros y el almuerzo de despedida.

Participarán equipos provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán, entre ellos los anfitriones Usapucas XV (Los Tarcos) y Cardenales Mixed Ability.

Desde la organización destacan el valor simbólico del encuentro. “Este evento es una celebración del deporte, la diversidad y la comunidad. Tucumán se convierte en ejemplo nacional de integración y trabajo colectivo”, expresaron desde la comisión organizadora.

Más allá de los resultados, el mensaje será uno solo: en el deporte, todos juegan.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal
1

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
3

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero
4

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán
5

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Más Noticias
Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Comentarios