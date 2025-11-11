Tucumán será sede por primera vez del Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey

Tucumán se prepara para vivir un fin de semana histórico. Por primera vez, la provincia será sede del Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey, una experiencia deportiva y social que promueve la inclusión y la igualdad a través del deporte.
La cita se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en Los Tarcos Rugby Club, bajo la organización del equipo Usapucas XV, junto con Cardenales Rugby Club.
El Mixed Ability es un modelo internacional que integra a personas con y sin discapacidad en un mismo equipo. Su objetivo es claro: romper barreras, fomentar el respeto y garantizar la participación plena.
Durante tres días, Tucumán será punto de encuentro para más de 1.200 jugadores, entrenadores y acompañantes de distintas provincias del país, que compartirán partidos, charlas, talleres y actividades culturales.
El cronograma del evento comenzará el viernes 21 con la llegada de las delegaciones, acreditaciones y una charla sobre deporte e inclusión, a cargo de José “Pepe” Ramón, Facundo Palacio y Margaret Keay de la Fundación Arcoíris. La jornada cerrará con una cena de bienvenida.
El sábado 22 será el día central, con el acto inaugural, desfile de delegaciones acompañado por la Banda Sinfónica de la Policía, bendición y foto oficial. Luego se disputarán los primeros partidos de rugby y hockey, repartidos en dos turnos, hasta la premiación y la fiesta de cierre con bandas en vivo y DJ.
El domingo 23 quedará reservado para los últimos encuentros y el almuerzo de despedida.
Participarán equipos provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán, entre ellos los anfitriones Usapucas XV (Los Tarcos) y Cardenales Mixed Ability.
Desde la organización destacan el valor simbólico del encuentro. “Este evento es una celebración del deporte, la diversidad y la comunidad. Tucumán se convierte en ejemplo nacional de integración y trabajo colectivo”, expresaron desde la comisión organizadora.
Más allá de los resultados, el mensaje será uno solo: en el deporte, todos juegan.