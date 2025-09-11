“Toy Story” celebra 30 años en los cines

El aporte argentino se presenta en formato de un road movie con toques de comedia policial. “Verano Trippin” es dirigida por Morena Fernández Quinteros en su ópera prima, con Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum y Ariel Staltari como protagonistas. En un verano frío en la Patagonia, las inseparables Toni y Lena sueñan con escapar de la monotonía del pueblo y explorar el mundo. Para juntar plata, empiezan a vender marihuana bajo el apodo de Las Siamesas y empiezan a trabajar para Dolores, la mítica narco del pueblo (interpretada por Lali Espósito), quien las arrastra a un submundo oscuro de nazis y corrupción policial. Lo que parecía una aventura excitante se convierte en una espiral de peligro y traición, quebrando su inocencia y poniendo en riesgo su amistad, aunque todo en tono de sátira.