“Toy Story” celebra 30 años en los cines

Hace 30 años, “Toy Story” pasó a los libros del cine mundial porque fue el primer largometraje completamente animado por computadora y, asimismo, el debut de la empresa Pixar. Dirigida por John Lasseter, se transformó casi de inmediato en uno de los filmes infantiles (con guiños para adultos) más memorables con la tensa relación entre los dos muñecos protagonistas, el vaquero Woody (doblado en inglés por Tom Hanks) y el astronauta Buzz Lightyear (Tim Allen), que deben aprender a dejar de lado sus diferencias y a trabajar juntos cuando se alejan de su dueño Andy, y se enfrentan a peligrosas aventuras.
Tres secuelas (y una cuarta en producción), un spin-off e innumerables referencias y merchadising ubicaron a la producción en un lugar preferente de la cultura popular, sin distintos de edad. Los niños de ayer tendrán desde hoy una oportunidad más de ver la película que dio origen a todo en pantalla grande, con la excusa de llevar a hijos o sobrinos, en el reestreno homenaje en las salas locales y con la promesa de llevarlos “¡Hasta el infinito y más allá!”.
Hay otras novedades para hoy, como una nueva entrega del anime “Demon Slayer: castillo infinito”, la animación para mayores de 13 años dirigida por Haruo Sotozaki. En la trama, Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras la transformación de su hermana Nezuko en demonio. Junto a sus compañeros y los poderosos Pilares, enfrenta múltiples batallas para erradicarlos; mientras se preparan para el combate final, el líder demoníaco Muzan aparece, arrastrando a Tanjiro y los suyos al Castillo Infinito, donde se librará la batalla decisiva entre ambos bandos.
“Together: juntos hasta la muerte”
En el fecundo campo del terror, llega “Together: juntos hasta la muerte”, un título que sugiere una amenaza letal sobre la pareja protagónica. Tras años de relación, Tim y Millie se encuentran en una encrucijada al mudarse al campo, abandonando todo lo familiar, para tratar de comenzar una nueva vida teniéndose sólo el uno al otro. Con la tensión ya en aumento por un deteriorado vínculo, se topan con una fuerza misteriosa y sobrenatural que amenaza con corromper sus vidas, su amor y su carne al ser víctimas de fenómenos inexplicables. Allison Brie, Dave Franco, Mike Cowap y Mia Morrisey conforman el elenco dirigido por Michael Shanks.
El aporte argentino se presenta en formato de un road movie con toques de comedia policial. “Verano Trippin” es dirigida por Morena Fernández Quinteros en su ópera prima, con Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum y Ariel Staltari como protagonistas. En un verano frío en la Patagonia, las inseparables Toni y Lena sueñan con escapar de la monotonía del pueblo y explorar el mundo. Para juntar plata, empiezan a vender marihuana bajo el apodo de Las Siamesas y empiezan a trabajar para Dolores, la mítica narco del pueblo (interpretada por Lali Espósito), quien las arrastra a un submundo oscuro de nazis y corrupción policial. Lo que parecía una aventura excitante se convierte en una espiral de peligro y traición, quebrando su inocencia y poniendo en riesgo su amistad, aunque todo en tono de sátira.