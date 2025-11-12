Qué es el look Japandi, la moda japonesa que será furor en 2026

El universo de la moda se reinventa cada temporada, y esta vez el fenómeno llega desde Oriente con una estética que combina serenidad, elegancia y funcionalidad. El estilo Japandi, que ya arrasa en TikTok, promete convertirse en una de las grandes tendencias del 2026. Inspirado en la unión entre el minimalismo japonés y la calidez escandinava, este look propone vestir con equilibrio, sobriedad y naturalidad.
Una tendencia que va más allá de la ropa
Nacido en Japón y popularizado en las redes, el Japandi no es solo un estilo, sino una filosofía de vida. Su esencia se centra en la búsqueda de la calma y la belleza en lo simple. En moda, esto se traduce en prendas cómodas, cortes limpios, telas nobles y una paleta de colores neutros —beige, arena, gris, blanco y negro— que transmiten armonía.
Las influencers y creadores de contenido en TikTok convirtieron este look en un verdadero fenómeno viral. Bajo hashtags como #JapandiStyle o #JapandiOutfits, miles de usuarios muestran cómo aplicar esta estética en el día a día, combinando comodidad, funcionalidad y elegancia relajada.
Cómo lograr el look Japandi con lo que ya tenés en tu placard
Paleta neutra y materiales naturales
El punto de partida es apostar por tonos suaves y materiales orgánicos. Prendas de lino, algodón o lana ligera son infaltables. Un pantalón beige, una camisa blanca oversize y sandalias simples bastan para lograr el equilibrio.
Siluetas amplias y descontracturadas
Nada de rigidez: las prendas caen libremente sobre el cuerpo. Los pantalones anchos, vestidos largos y blusas sueltas reemplazan al ajuste extremo. El confort es prioridad.
Superposición sutil
El arte de combinar capas sin perder armonía es clave. Un suéter liviano sobre un vestido o una camisa bajo una remera aportan textura sin sobrecargar.
Accesorios discretos
Menos es más: aros pequeños, anillos finos, relojes minimalistas y bolsos de lona o cuero en tonos tierra completan el look.
Calzado cómodo y elegante
Mocasines, sandalias planas o zapatillas de lona en colores claros son aliados del Japandi. El secreto está en mantener la sobriedad sin renunciar al estilo.