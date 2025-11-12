Qué es el look Japandi, la moda japonesa que será furor en 2026

El universo de la moda se reinventa cada temporada, y esta vez el fenómeno llega desde Oriente con una estética que combina serenidad, elegancia y funcionalidad. El estilo Japandi, que ya arrasa en TikTok, promete convertirse en una de las grandes tendencias del 2026. Inspirado en la unión entre el minimalismo japonés y la calidez escandinava, este look propone vestir con equilibrio, sobriedad y naturalidad.