Por qué se suspendió la entrevista de la China Suárez en Luzu TV: se conocieron los motivos

La anunciada entrevista entre Eugenia “la China” Suárez y Diego Leuco en Luzu TV prometía ser uno de los encuentros más esperados de la semana, pero terminó suspendida antes de concretarse. La cancelación desató una ola de versiones en redes y medios, especialmente por la supuesta intervención de Nico Occhiato, creador de la señal de streaming. Sin embargo, el propio Leuco salió a aclarar que la suspensión fue consecuencia de un malentendido interno y no de un pedido especial de la actriz.
Durante su participación en el programa Resumido Info, el conductor explicó cómo se gestó el encuentro frustrado. Contó que la idea original era realizar un mano a mano íntimo con la exprotagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, abordando temas personales y profesionales. “Había mucho interés en escuchar a la China hoy, y ese era el espíritu de la nota”, señaló Leuco.
El problema surgió cuando, durante la organización, algunos miembros de la producción interpretaron que la entrevista solo podría realizarse con Nico Occhiato presente. Leuco relató que en un primer momento se avanzó sin ese requisito, ya que Occhiato no estaba disponible en la fecha acordada. Pero luego llegó una comunicación interna que cambió los planes: “Recibí el mensaje de que era importante que estuviera Nico. Si era condición, decidimos no hacerlo”, explicó.
Para evitar confusiones o conflictos innecesarios, la producción resolvió suspender la grabación, decisión que, según Leuco, fue tomada con total calma y respeto entre todas las partes. Poco después, el periodista habló directamente con la China Suárez, quien desmintió haber pedido la presencia de Occhiato o haber puesto cualquier tipo de condición. “De su parte no hubo ninguna exigencia”, subrayó Leuco, descartando así los rumores que circularon en redes.
A pesar del traspié, el conductor aseguró que la relación entre ambos sigue siendo cordial y que existe la intención de reprogramar la charla para más adelante. “Queremos hacerlo, pero en el momento correcto, sin malentendidos”, afirmó.