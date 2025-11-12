Por qué se suspendió la entrevista de la China Suárez en Luzu TV: se conocieron los motivos

La anunciada entrevista entre Eugenia “la China” Suárez y Diego Leuco en Luzu TV prometía ser uno de los encuentros más esperados de la semana, pero terminó suspendida antes de concretarse. La cancelación desató una ola de versiones en redes y medios, especialmente por la supuesta intervención de Nico Occhiato, creador de la señal de streaming. Sin embargo, el propio Leuco salió a aclarar que la suspensión fue consecuencia de un malentendido interno y no de un pedido especial de la actriz.