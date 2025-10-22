La China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y se burló del físico de quienes la criticaron

Desde Turquía, La China Suárez volvió a ser tendencia tras mostrar en sus redes sociales su nuevo retoque estético. La actriz se realizó un lifting de pestañas y compartió los resultados con sus seguidores, pero la reacción no fue la esperada: recibió una ola de comentarios negativos sobre su apariencia.
Lejos de quedarse callada, la ex Casi Ángeles decidió contraatacar y exponer a las usuarias que la habían juzgado por su cambio físico.
La dura respuesta de La China Suárez a las críticas
A través de sus historias de Instagram, La China recopiló los mensajes más agresivos y los compartió junto a las fotos de perfil de las mujeres que los escribieron.
“Te falta un poquito de zoom, ya que no se te ve bien la cara”, “Vómito” o “Siempre las mismas fotos pedorras” fueron algunos de los comentarios que la actriz decidió mostrar públicamente.
Con ironía, La China Suárez respondió a las críticas sobre su rostro. En una de las imágenes donde mostraba su cambio, escribió:
“Ahí va. Con más zoom, para que la pongas de fondo de pantalla”.
De esta manera, volvió a dejar en claro que no se deja intimidar por los ataques y que no duda en responder con dureza cuando siente que la cruzan los límites.
La China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi
Mientras disfruta de su estadía en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz continúa generando repercusión con cada publicación que hace en redes sociales. Entre fotos, promociones y videos, su cuenta de Instagram se mantiene como una de las más activas y comentadas del espectáculo argentino.
La nueva película de La China Suárez en Disney+
Además de su vida en redes, La China Suárez estrenó recientemente la película Parking en Disney+, una producción argentina que combina suspenso, acción y humor en un entorno tan cotidiano como inquietante: un estacionamiento del microcentro porteño.
En el film, la actriz interpreta a Lara, una mujer que alquila una estadía nocturna en la playa de estacionamiento donde trabaja Mateo (Marc Clotet), un exconvicto que intenta rehacer su vida. Pero su encuentro da inicio a una noche cargada de tensión, persecuciones y secretos.
Con un guion de ritmo vertiginoso y una ambientación atrapante, Parking ya se posiciona entre los estrenos más comentados de Disney+ en Argentina.