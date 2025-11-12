Secciones
EspectáculosFamosos

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

La Asociación Nacional de Actores lamentó la pérdida de la actriz, quien aportó invaluables producciones a la cultura mexicana.

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
Hace 1 Hs

Por estos días, el mundo del entretenimiento mexicano y el corazón de quienes disfrutaron de cada programa de El Chavo del Ocho, están de luto. El pasado viernes la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) anunció con profundo pesar el fallecimiento de Maricarmen Vela, actriz recordada por su participación en el entrañable programa y otras producciones nacionales.

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

A través de un comunicado, ANDA lamentó profundamente la pérdida de la reconocida actriz de origen español y nacionalidad mexicana, quien fue miembro del sindicato y dejó recuerdos inolvidables en su paso por la TV.

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Un anuncio doloroso

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, informó la entidad en sus redes sociales.

Hasta el momento no se dieron detalles sobre la causa de muerte, ni avisos posteriores sobre el funeral. Sin embargo, tras la publicación, miles de seguidores y compañeros la recordaron con cariño y respeto, destacando su aporte invaluable a la cultura y televisión de México.

Falleció Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del Ocho Falleció Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del Ocho

La trayectoria de Maricarmen Vela

Vela participó en numerosas películas mexicanas y telenovelas, pero quizás, su papel más destacado fue en una de las series más queridas de los últimos tiempos El Chavo del Ocho de Roberto Bolaños. Allí interpretó al personaje de Gloria, la tía de Paty, personaje con el que compartió algunas de las escenas al lado de Don Ramón.

Su rol en el clásico de Roberto Gómez Bolaños fue especialmente recordado en episodios como ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad’, donde se destacó su elegancia y simpatía, consolidándose como un rostro familiar para varias generaciones del público latinoamericano.También tuvo reconocidos roles en series populares como Cachún Cachún Ra Ra, Papá soltero y Quinceañera. 

María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, nació en Játiva, Valencia, España, el 9 de noviembre de 1937. Emigró a México en busca de oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964. Su carrera se desarrolló por más de seis décadas, destacándose en comerciales televisivos, cine, teatro y televisión. Su aporte a la televisión y la cultura mexicana quedará inmortalizado en todos sus trabajos a los que se dedicó con tanto esmero.

Temas Roberto Gómez Bolaños
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo de 2025

¿Quién es Jonathan Bailey?: "el hombre más sexy del mundo" de 2025

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios