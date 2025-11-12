Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, nació en Játiva, Valencia, España, el 9 de noviembre de 1937. Emigró a México en busca de oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964. Su carrera se desarrolló por más de seis décadas, destacándose en comerciales televisivos, cine, teatro y televisión. Su aporte a la televisión y la cultura mexicana quedará inmortalizado en todos sus trabajos a los que se dedicó con tanto esmero.