Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Por estos días, el mundo del entretenimiento mexicano y el corazón de quienes disfrutaron de cada programa de El Chavo del Ocho, están de luto. El pasado viernes la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) anunció con profundo pesar el fallecimiento de Maricarmen Vela, actriz recordada por su participación en el entrañable programa y otras producciones nacionales.
A través de un comunicado, ANDA lamentó profundamente la pérdida de la reconocida actriz de origen español y nacionalidad mexicana, quien fue miembro del sindicato y dejó recuerdos inolvidables en su paso por la TV.
Un anuncio doloroso
“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, informó la entidad en sus redes sociales.
Hasta el momento no se dieron detalles sobre la causa de muerte, ni avisos posteriores sobre el funeral. Sin embargo, tras la publicación, miles de seguidores y compañeros la recordaron con cariño y respeto, destacando su aporte invaluable a la cultura y televisión de México.
La trayectoria de Maricarmen Vela
Vela participó en numerosas películas mexicanas y telenovelas, pero quizás, su papel más destacado fue en una de las series más queridas de los últimos tiempos El Chavo del Ocho de Roberto Bolaños. Allí interpretó al personaje de Gloria, la tía de Paty, personaje con el que compartió algunas de las escenas al lado de Don Ramón.
Su rol en el clásico de Roberto Gómez Bolaños fue especialmente recordado en episodios como ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad’, donde se destacó su elegancia y simpatía, consolidándose como un rostro familiar para varias generaciones del público latinoamericano.También tuvo reconocidos roles en series populares como Cachún Cachún Ra Ra, Papá soltero y Quinceañera.
María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, nació en Játiva, Valencia, España, el 9 de noviembre de 1937. Emigró a México en busca de oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964. Su carrera se desarrolló por más de seis décadas, destacándose en comerciales televisivos, cine, teatro y televisión. Su aporte a la televisión y la cultura mexicana quedará inmortalizado en todos sus trabajos a los que se dedicó con tanto esmero.