Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

En la época del "dulce o truco", Kelli Giddish publicó cuál es una de las golosinas que le apasiona. En un posteo en sus redes sociales, la actriz reconocida por su papel de Amanda Rollins en "La Ley y el Orden", reveló un regalo que revolucionó las redes: uno de los dulces locales más tradicionales de la Argentina.
Con una simple publicación en su Instagram, Giddish causó furor entre los internautas que vieron en la imagen cuatro paquetes de las tabletas La Vauquita, uno de los postres con más historia de nuestro país. En el mismo posteo, la intérprete de la serie policial celebró y agradeció el presente.
El regalo que Giddish presumió en las redes
"¡Muchas gracias a Argentina! Tuve un dulce regalo de ustedes hoy”, escribió Giddish junto con la imagen de los cuatro paquetes del postre sobre una hoja de papel similar a la de un guion literario.
La Vaquita es uno de los postres nacionales más emblemáticos, hecho a base del tradicional dulce de leche. Se trata de un paquete marrón claro y blanco,una tableta sólida que también tiene una receta dietética con calorías rebajadas.
La versión que se comercializa hoy en día fue lanzada hace 70 años por el nieto del fundador de Cauca, con el nombre que lleva en la actualidad. Desde entonces, se convirtió en un clásico de nuestro país.
La celebración de los fanáticos
El gesto fue rápidamente celebrado por los fanáticos locales, orgullosos del producto local que recorrió hasta la otra punta del continente. "Aguante la ley y el orden y el dulce de leche"; "Mi país, mi país"; "Another Coronación de Gloria", fueron algunos d elos comentarios tras la publicación de Giddish.