Secciones
EspectáculosFamosos

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

La actriz de “La Ley y el Orden” dedicó una publicación de sus redes sociales al dulce nacional.

Kelly Giddish reveló cuál es su comida favorita. Kelly Giddish reveló cuál es su comida favorita.
Hace 18 Min

En la época del "dulce o truco", Kelli Giddish publicó cuál es una de las golosinas que le apasiona. En un posteo en sus redes sociales, la actriz reconocida por su papel de Amanda Rollins en "La Ley y el Orden", reveló un regalo que revolucionó las redes: uno de los dulces locales más tradicionales de la Argentina.

Murió una reconocida actriz que trabajó con Antonio Gasalla y participó en El Eternauta

Murió una reconocida actriz que trabajó con Antonio Gasalla y participó en El Eternauta

Con una simple publicación en su Instagram, Giddish causó furor entre los internautas que vieron en la imagen cuatro paquetes de las tabletas La Vauquita, uno de los postres con más historia de nuestro país. En el mismo posteo, la intérprete de la serie policial celebró y agradeció el presente.

El regalo que Giddish presumió en las redes

"¡Muchas gracias a Argentina! Tuve un dulce regalo de ustedes hoy”, escribió Giddish junto con la imagen de los cuatro paquetes del postre sobre una hoja de papel similar a la de un guion literario.

La Vaquita es uno de los postres nacionales más emblemáticos, hecho a base del tradicional dulce de leche. Se trata de un paquete marrón claro y blanco,una tableta sólida que también tiene una receta dietética con calorías rebajadas.

La versión que se comercializa hoy en día fue lanzada hace 70 años por el nieto del fundador de Cauca, con el nombre que lleva en la actualidad. Desde entonces, se convirtió en un clásico de nuestro país.

La celebración de los fanáticos

El gesto fue rápidamente celebrado por los fanáticos locales, orgullosos del producto local que recorrió hasta la otra punta del continente. "Aguante la ley y el orden y el dulce de leche"; "Mi país, mi país"; "Another Coronación de Gloria", fueron algunos d elos comentarios tras la publicación de Giddish.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La Joaqui perdió el control en MasterChef Celebrity y reaccionó a los gritos: ¡Nada hice todavía!.

La Joaqui perdió el control en MasterChef Celebrity y reaccionó a los gritos: "¡Nada hice todavía!".

El dolor de Benjamín Vicuña por sus hijos: No los veo hace 40 y tantos días

El dolor de Benjamín Vicuña por sus hijos: "No los veo hace 40 y tantos días"

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
3

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
4

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Comentarios